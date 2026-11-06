Black Friday BYD, Dolphin G DM-i in offerta: 229 euro al mese e anticipo zero

La BYD Dolphin G DM-i è protagonista di una promozione speciale per il Black Friday

Novembre è il mese del Black Friday e per questo, BYD ha voluto proporre un'offerta dedicata proprio al ''venerdì nero'' con protagonista la sua BYD Dolphin G DM-i, una Plug-in di segmento B, il primo modello del marchio a essere stato appositamente sviluppato per il mercato europeo.

BYD Dolphin G DM-i, ecco com'è fatta

Le misure della ''Super Hybrid'', sono 4.160 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo di 2.160 mm. Il bagagliaio può contare su di una capacità di 425 litri che possono salire a 1.225 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

BYD Dolphin G DM-i

Per quanto riguarda le motorizzazioni, BYD Dolphin G DM-i adotta un powertrain composto da un motore aspirato 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a due motori elettrici, uno per la trazione e uno con funzione di generatore. L'unità endotermica eroga 95 CV, mentre quella elettrica che si occupa della trazione 163 CV. La potenza di sistema a seconda della versione scelta è di 176 CV e 212 CV.

Due sono i tagli della batteria disponibili: da 7,42 kWh per una percorrenza in elettrico di 40 km, oppure da 18,3 kWh per un'autonomia di 105 km. Le batterie sono LFP. La nuova BYD Dolphin G DM-i è in grado di offrire un'autonomia combinata fino a 1.040 km. Questi sono i prezzi:

Dolphin G DM-i Active: 24.790 euro

Dolphin G DM-i Boost: 27.290 euro

Dolphin G DM-i Comfort: 28.790 euro

Dolphin G DM-i Sport: 30.790 euro

Vista la presenza di un motore endotermico da 95 CV, la BYD Dolphin G DM-i è anche esente bollo auto 2027.

BYD Dolphin G DM-i, l'offerta

La versione protagonista dell'offerta è quella Active che può essere portata a casa con finanziamento pagando 36 rate da 229 euro, senza anticipo e con tasso zero.

Anticipo 0 euro

36 rate mensili da 229 euro

Maxirata finale 14.915 euro

TAN 0,00% - TAEG 0,00%

L'offerta è valida fino alla fine di novembre. BYD ricorda che con permuta e rottamazione di un veicolo con chilometraggio pari o superiore a 90.000 km è possibile ottenere un bonus fino a 4.800 km.

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