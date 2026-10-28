BYD prepara la Yangwang Altior, lusso estremo per sfidare Rolls-Royce

BYD vuole entrare a competere direttamente con i modelli del segmento del lusso. La casa cinese lancia la sfida a Rolls-Royce con la sua nuova Yangwang Altior che sarà portata al debutto tra pochi giorni. Intanto, la casa automobilistica ha condiviso un'immagine teaser e un breve video della sua ammiraglia che una volta sul mercato dovrebbe essere proposta attorno ai 2 milioni di yuan che al cambio sono circa 270 mila euro. La presentazione si dovrebbe tenere a Dubai.

Cosa sappiamo?

Si tratta di una berlina che avrà una lunghezza di circa 5,5 metri (lunghezza di 5.500 mm e un passo di 3.350 mm) e che punta a offrire lusso estremo. Hu Xiaoqing, il responsabile delle vendite di Yangwang (marchio premium d BYD) ha chiarito che il nome ufficiale di questo modello per il mercato estero è Altior. Il nome deriva dal latino e significa ''superiore''. Il nome cinese di questa berlina è Dingyao.

Il nuovo modello riprende il linguaggio stilistico introdotto per la prima volta sulla Yangwang U8. Il frontale si ispira al ding, un antico vaso cinese. La berlina presenta inoltre un cofano allungato. All'inizio del tetto si vede la presenza del sensore LiDAR che sarà il baricentro degli avanzati sistemi di assistenza alla guida di cui l'auto disporrà.

Una volta su strada, si confronterà anche con modelli del calibro della Mercedes Classe S della Maextro S800 di Huawei e JAC. Non ci sono ancora dettagli sulle specifiche tecniche ma si specula che possa disporre di un powertrain composto da 4 motori elettrici. Ovviamente batterie Blade Battery 2 e supporto al Flash Charging per ricariche rapidissime

BYD alla conquista del Medio Oriente

Yangwang Altior sarà un modello molto importante per BYD per provare a ritagliarsi uno spazio nel mercato del Medio Oriente, puntando su modelli del segmento del lusso, offrendo quindi tanta tecnologia ed esclusività. Non rimane quindi che attendere la presentazione per scoprire tutti i segreti di questo modello.

Fonte: CarNewsChina

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