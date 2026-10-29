Yangwang U9 Xtreme, BYD punta ai 500 km/h: il record è nel mirino

BYD vuole dimostrare che la sua supercar non teme nulla. A quanto pare, la Yangwang U9 Xtreme punta ad alzare l'asticella. Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, ha infatti dichiarato che la supercar proverà a raggiungere e superare i 500 km/h a Dubai, nel corso del mese di novembre. Serve però il luogo giusto.

Al riguardo, Stella Li ha aggiunto che sarà necessaria una strada di 15 km e che contatterà la polizia locale per individuare un luogo adatto. Ancora non sappiamo la location scelta e la data esatta del tentativo per ottenere questo record, ma pare evidente che la casa automobilistica cinese abbia tutta l'intenzione di dimostrare le enormi potenzialità della Yangwang U9 Xtreme dopo che per un nulla non era risuscita a infrangere la barriera dei 500 km/h.

Infatti, lo scorso anno, la Yangwang U9 Xtreme aveva ottenuto il record di velocità massima per un'auto di serie toccando i 496,22 km/h. BYD voleva migliorare ancora questo primato e si pensava che avrebbe portato nuovamente la supercar elettrica sul circuito Automotive Testing Papenburg (ATP) che si trova in Germania. Invece, a quanto pare si tenterà il record a Dubai.

YangWang U9 Xtreme

Un lungo rettilineo da solo non basta a stabilire se una strada sia adatta a una corsa ad alta velocità. Le condizioni del manto stradale e il vento, sono alcuni dei fattori che possono influenzare il tentativo di record. Farlo su di una strada pubblica richiederebbe inoltre opportune restrizioni al traffico e misure di sicurezza. Novembre è alle porte e quindi presto ne sapremo certamente di più.

Yangwang U9 Xtreme: prestazioni estreme

A consentire alla supercar di raggiungere velocità così elevate, il suo powertrain composto da ben 4 motori elettrici che permettono di arrivare a disporre di ben 2.220 kW (3.018 CV). Inoltre, la vetture poggia su di una piattaforma che supporta un'architettura a 1.200 V.

Record? Non proprio...

Va evidenziato un dettaglio importante. Anche se la supercar ha ottenuto lo scorso anno una velocità record di 496,22 km/h, battendo il precedente primato della Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490,48 km/h), questo record è stato ottenuto in una sola direzione. Per tale motivo, la SSC Tuatara mantiene la velocità media record ufficiale di 455,3 km/h. Se la Yangwang U9 Xtreme di BYD vuole batterla, dovrà trovare un luogo in cui possa tentare il record in entrambe le direzioni. Sarà davvero Dubai?

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