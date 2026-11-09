Ricaricare l'auto elettrica senza scendere: ecco il robot di BYD

E se per ricaricare l'auto elettrica non fosse più necessario scendere dalla vettura?

Il futuro delle stazioni di ricarica? Un processo del tutto automatizzato dove non saremo costretti a scendere dall'auto e andare a collegare i cavi. Almeno questa è l'idea dei BYD che negli Emirati Arabi Uniti ha mostrato un concept di stazione per ricarica dotato di un braccio robotico che gestisce in completo automatismo la connessione al veicolo e la ricarica. Individua automaticamente la porta di ricarica, ne apre lo sportellino, inserisce il connettore e lo rimuove al termine della ricarica.

È questo il futuro della ricarica?

BYD non è certamente l'unica che sta lavorando a soluzioni simili. Anche altre aziende stanno lavorando a stazioni di ricarica automatizzate che saranno utili sopratutto con le auto a guida autonoma. Come funziona esattamente il sistema sviluppato dalla casa cinese? Il braccio robotico utilizza la tecnologia di riconoscimento visivo per identificare la porta di ricarica e poi posizionare il connettore correttamente. Supporta diverse specifiche di connettori di ricarica utilizzate nei mercati esteri.

In questo modo, teoricamente potrebbe adattarsi alle vetture elettriche presenti in più mercati che utilizzano standard differenti. Ma c'è di più perché questa stazione di ricarica firmata da BYD può contare anche su pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia. I pannelli solari generano elettricità, mentre il sistema di accumulo di energia contribuisce a gestire l'erogazione di energia. Il tutto combinato in una stazione di ricarica Flash Charging che può arrivare a erogare potenze superiori ai 1.000 kW.

L'auto va a ricaricare da sola

Dicevamo prima, una stazione di ricarica simile può risultare particolarmente utile con le auto a guida autonoma. La casa automobilistica ha infatti presentato una funzione di parcheggio e ricarica automatizzata attivabile con un solo tocco. Grazie a questa funzione, un veicolo compatibile può entrare autonomamente nello spazio di ricarica, dopodiché il braccio robotico collega il cavo senza l'intervento del conducente.

Insomma, BYD ci vuole mostrare come evolverà il concetto di ricarica. Se oggi bisogna scendere dall'auto e collegare il cavo alla vettura, in futuro questo processo sarà del tutto automatizzato.

Fonte: CarNewsChina

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