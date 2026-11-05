BYD Denza N9, il SUV elettrico da 1.210 CV pesa 3,2 tonnellate

BYD si sta per accingere a lanciare in Cina un nuovo SUV elettrico attraverso il suo marchio Denza. Si tratta del nuovo Denza N9 che non è solo maxi nelle dimensioni e nella potenza. Infatti, presenta un peso davvero record che in alcune configurazioni può raggiungere quota 3,2 tonnellate. Il debutto è atteso a breve ma, intanto, una parte delle sue specifiche tecniche è emersa attraverso il solito sito del Ministero cinese dell'industria e dell'Information Technology (MIIT).

Dimensioni e un maxi peso

Nuova Denza N9 misura 5.270 mm di lunghezza, 2.030 mm di larghezza e 1.830 mm di altezza, con un passo di 3.125 mm. A seconda delle versioni il peso raggiunge quota 3.105 kg e 3.180 kg. Il modello PHEV già su strada pesa invece ben 3.280 kg.

BYD Denza N9

Tornando al SUV elettrico, Denza N9 presenta un frontale chiuso, un sensore LiDAR montato sul tetto e telecamere laterali. Tra gli optional figurano cerchi forgiati da 22 pollici, mentre la documentazione emersa dal MIIT elenca configurazioni a cinque e sei posti, verniciatura bicolore e finiture esterne nere.

3 motori e tanta potenza

Denza N9 poggia sulla piattaforma e3 di BYD, già adottata da altri modelli della casa cinese tra cui la Denza Z9 GT. Il powertrain del nuovo maxi SUV elettrico è composto da 3 motori. Abbiamo nel dettaglio un'unità anteriore che eroga una potenza di picco di 270 kW e due motori posteriori che forniscono ciascuno 310 kW. La loro potenza di picco combinata è di 890 kW cioè 1.210 CV. La documentazione indica una velocità massima di 240 km/h.

I dettagli sulla capacità della batteria e dell'autonomia non sono ancora stati svelati. Tuttavia, il SUV elettrico certamente disporrà delle Blade Battey 2 di BYD che sono del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) e del supporto alla tecnologia Flash Charging per poter ricaricare ad altissima potenza, in meno di 10 minuti.

Fonte: CarNewsChina

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