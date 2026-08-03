BYD Ti7, il SUV ibrido Plug-in da oltre 400 CV che sfida la Defender

BYD continua a crescere in Europa e adesso ha una nuova freccia al suo arco. Infatti, nel Regno Unito la casa cinese ha portato al debutto la nuova BYD Ti7, un SUV ibrido Plug-in con spiccate capacità in off-road che punta a sfidare direttamente modelli come la moderna Defender.

Tanto spazio fino a 7 posti

Nei fatti, si tratta di una versione più grande della Denza Bao 5, il cui arrivo sul mercato europeo sarebbe previsto entro la fine dell'anno. Lo stile robusto del Ti7 ricorda modelli come la Defender e la Toyota Land Cruiser, con linee decise e un supporto per la ruota di scorta montato sul bagagliaio.

BYD Ti7

Lungo circa 5 metri, BYD Ti7 offre tanto spazio ed è in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Proprio come l'attuale Defender di nuova generazione, la nuova Ti7 è costruita su una struttura monoscocca, anziché sul più robusto telaio a longheroni di rivali come la Toyota Land Cruiser. Questa configurazione è vantaggiosa in termini di spazio interno e comfort di guida ma penalizza un po' le capacità in off-road. Di serie troviamo anche cerchi da 20 pollici.

Salendo a bordo, troviamo il classico stile minimalista che va di moda oggi e che piace molto in Cina. Questo significa che tutto o quasi si gestisce dall'ampio display centrale dell'infotainment da 15,6 pollici. Dietro al volante mutifunzione c'è un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. La dotazione di serie comprende anche un impianto audio a 18 altoparlanti, due piastre di ricarica wireless, sedili anteriori e della seconda fila riscaldati e ventilati, climatizzatore tri-zona e persino un vano refrigerato nella console centrale.

BYD Ti7

Con tutti i sedili in posizione, la nuova BYD Ti7 offre 126 litri di spazio per i bagagli. Ripiegando l'ultima fila di sedili, la capacità aumenta a 970 litri.

Motore

BYD Ti7 adotta un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore benzina a quattro cilindri da 1,5 litri abbinato a due motori elettrici che permettono di arrivare a disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema supera di poco i 400 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. C'è poi una batteria da 35,6 kWh del tipo LFP che consente un'autonomia in elettrico fino a circa 119 km secondo il ciclo WLTP.

BYD Ti7

Prezzo

La BYD Ti7 è già stata lanciata in altri mercati al di fuori di quello europeo, ma non con il marchio BYD. In Cina, suo Paese d'origine, viene infatti commercializzata come modello del sotto marchio Fangchengbao. Nel Regno Unito i prezzi partono da 47.995 sterline (circa 56.000 euro). Ancora non è chiaro se e quando questo modello arriverà negli altri mercati europei.

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