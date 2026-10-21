BMW iX5, ricarica record: raggiunti 464 kW alla colonnina

BMW ha messo molto in risalto la capacità della sua nuova iX5 di poter ricaricare ad altissima potenza grazie alle batterie di nuova generazione e alla presenza di un'architettura a 800 V. Secondo la casa automobilistica tedesca, il SUV è in grado di rifornire in corrente continua da una colonnina HPC fino a 460 kW. Per passare dal 10% all'80% della carica della batteria da 141,2 kWh bastano 23 minuti. In soli 10 minuti è possibile aggiungere 350 km di autonomia WLTP. Questo sulla carta ma nella realtà? BMW ha voluto dimostrare le potenzialità del suo nuovo SUV elettrico durante un evento che si è tenuto nella California del sud.

Ricarica ultrafast

Durante l'evento, la nuova iX5 ha raggiunto una potenza massima di 464 kW, addirittura leggermente superiore ai 460 kW dichiarati ufficialmente dalla scheda tecnica. Per l'occasione, è stata utilizzata una colonnina HPC di Alpitronic che fa parte del network dell'operatore IONNA.

BMW iX5 ricarica ultrafast

Sebbene i risultati siano impressionanti, i 460 kW rappresentano la potenza di picco, non quella mantenuta durante l'intera sessione di ricarica. In ogni caso, si tratta comunque di un risultato importante che dimostra come la tecnologia delle auto elettriche stia continuando a fare passi avanti importanti per rendere i rifornimenti di energia sempre più veloci.

Stop all'ansia di ricarica ma serve l'infrastruttura

Insomma, ricariche sempre più rapide. In Cina stiamo già vedendo auto in grado di ricaricare a potenze megawatt con pieni o quasi che si effettuano in meno di 10 minuti. Insomma, l'ansia da ricarica sta diventando sempre di più un lontano ricordo.

BMW iX5 ricarica ultrafast

Serve però l'infrastruttura giusta per poter sfruttare al massimo le nuove tecnologie delle auto elettriche. Stazioni HPC in grado di erogare potenze così elevate in Europa sono ancora pochine ma fortunatamente gli operatori ci stanno lavorando anche se ci vorrà tempo per renderle capillari. In ogni caso, lo sviluppo e l'evoluzione della ricarica delle auto elettriche continua per rendere i rifornimenti di energia rapidi quasi quanto quelli della benzina.

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