BMW iX5, ricarica record: raggiunti 464 kW alla colonnina

BMW ha messo molto in risalto la capacità della sua nuova iX5 di poter ricaricare ad altissima potenza grazie alle batterie di nuova generazione e alla presenza di un'architettura a 800 V. Secondo la casa automobilistica tedesca, il SUV è in grado di rifornire in corrente continua da una colonnina HPC fino a 460 kW. Per passare dal 10% all'80% della carica della batteria da 141,2 kWh bastano 23 minuti. In soli 10 minuti è possibile aggiungere 350 km di autonomia WLTP. Questo sulla carta ma nella realtà? BMW ha voluto dimostrare le potenzialità del suo nuovo SUV elettrico durante un evento che si è tenuto nella California del sud.
Ricarica ultrafast
Durante l'evento, la nuova iX5 ha raggiunto una potenza massima di 464 kW, addirittura leggermente superiore ai 460 kW dichiarati ufficialmente dalla scheda tecnica. Per l'occasione, è stata utilizzata una colonnina HPC di Alpitronic che fa parte del network dell'operatore IONNA.
Sebbene i risultati siano impressionanti, i 460 kW rappresentano la potenza di picco, non quella mantenuta durante l'intera sessione di ricarica. In ogni caso, si tratta comunque di un risultato importante che dimostra come la tecnologia delle auto elettriche stia continuando a fare passi avanti importanti per rendere i rifornimenti di energia sempre più veloci.
Stop all'ansia di ricarica ma serve l'infrastruttura
Insomma, ricariche sempre più rapide. In Cina stiamo già vedendo auto in grado di ricaricare a potenze megawatt con pieni o quasi che si effettuano in meno di 10 minuti. Insomma, l'ansia da ricarica sta diventando sempre di più un lontano ricordo.
Serve però l'infrastruttura giusta per poter sfruttare al massimo le nuove tecnologie delle auto elettriche. Stazioni HPC in grado di erogare potenze così elevate in Europa sono ancora pochine ma fortunatamente gli operatori ci stanno lavorando anche se ci vorrà tempo per renderle capillari. In ogni caso, lo sviluppo e l'evoluzione della ricarica delle auto elettriche continua per rendere i rifornimenti di energia rapidi quasi quanto quelli della benzina.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|X5 xDrive 30d 48V
|298 / 219
|87.000 €
|X5 xDrive40i 48V
|381 / 280
|89.000 €
|X5 xDrive 40d 48V
|352 / 259
|91.000 €
|X5 xDrive 30d 48V MSport
|298 / 219
|91.400 €
|X5 xDrive40i 48V MSport
|381 / 280
|93.400 €
|X5 xDrive 30d 48V MSport Pro
|298 / 219
|94.870 €
|X5 xDrive 40d 48V MSport
|352 / 259
|95.400 €
|X5 xDrive50e
|286 / 210
|95.500 €
|X5 xDrive40i 48V MSport Pro
|381 / 280
|96.870 €
|X5 xDrive 40d 48V MSport Pro
|352 / 259
|98.870 €
|X5 xDrive50e MSport
|286 / 210
|99.200 €
|X5 xDrive50e MSport Pro
|286 / 210
|102.270 €
|X5 M60i MSport Pro
|530 / 390
|119.200 €
|X5 M Competition
|625 / 460
|160.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW X5 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW X5
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).