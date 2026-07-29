BMW iX5, come nascono le batterie Gen6 di ultima generazione

A dicembre, il nuovo BMW Group Plant Woodruff, in South Carolina, avvierà la produzione in serie delle batterie ad alta tensione per la iX5 completamente elettrica. In occasione della presentazione mondiale del SUV, BMW ha fornito una serie di dettagli sulle strutture produttive che porteranno alla produzione del pacco batteria più grande di sempre per un'elettrica BMW

Una produzione a zero difetti

Produzione batterie Gen6 BMW iX5

Il sito di Woodruff impiega oltre 300 dipendenti e 250 robot per garantire quella che BMW definisce una “produzione a zero difetti” per le batterie di sesta generazione (Gen6), con celle cilindriche integrate direttamente nel pacco secondo il principio “cell-to-pack”. Ogni fase produttiva viene monitorata in tempo reale e documentata, mentre assistenti di intelligenza artificiale sviluppati internamente analizzano i dati per migliorare l'efficienza complessiva degli impianti. Tutto il personale completa un programma di formazione in realtà virtuale, esercitandosi in una replica digitale dello stabilimento prima di operare sui macchinari reali.

Le celle Gen6

Le celle Gen6 utilizzano un'alta percentuale di materiali secondari nel contenuto di cobalto, litio e nichel, con energia rinnovabile impiegata anche nella produzione di anodi e catodi. Rispetto alle celle Gen5 montate sulla BMW iX, le emissioni di CO2 equivalente per wattora (Wh) si riducono di circa il 28%. Lo stabilimento non utilizza combustibili fossili nelle normali operazioni, mentre i carrelli industriali del sito sono alimentati a idrogeno. Woodruff si inserisce nella strategia “local for local” di BMW, che prevede cinque nuovi stabilimenti per le batterie Gen6 accanto ai rispettivi siti di assemblaggio: oltre a Woodruff, sono in costruzione quelli di Irlbach-Straßkirchen in Bassa Baviera, Shenyang in Cina e San Luis Potosí in Messico, mentre quello di Debrecen, in Ungheria, è già in produzione in serie dall'ottobre 2025.

Dallo stabilimento di Woodruff, le batterie vengono trasportate per circa 24 chilometri fino allo stabilimento di Spartanburg, dove viene assemblata la iX5. La iX5 60 xDrive utilizza un'architettura a 800 V con una capacità energetica di 144 kWh per il mercato americano e 141 kWh (netti) per quello europeo.

VEDI ANCHE