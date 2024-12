Cambia il look e diventa più hi-tech: BMW iX punta sempre al top

BMW ha pubblicato le prime immagini ufficiali del suo rinnovato SUV elettrico iX, che dovrebbe arrivare negli showroom nel corso del prossimo anno. Questo modello rappresenta una sorta di ammiraglia elettro-tecnologica per la casa bavarese fin dalla sua introduzione nel 2021, impiegando tecniche di produzione avanzate per il telaio e il gruppo propulsore a batterie. Per mantenere la iX al top, BMW sta pianificando una serie di aggiornamenti per quanto riguarda gli accumulatori, i motori elettrici e la tecnologia in generale, insieme ad alcune leggere modifiche di stile.

Nuova BMW iX: le prime foto ufficiali del maxi SUV elettrico ancora mimetizzato BATTERIA MAGGIORATAI cambiamenti inizieranno dalla batteria, che si dice abbia più celle e quindi una capacità ancora maggiore rispetto all'unità da 111,5 kWh montata sul modello di vertice attuale. BMW non ha detto specificamente di quanto crescerà il pacco batteria, ma ha confermato un aumento del 10% nell'efficienza complessiva, grazie a elementi come cuscinetti delle ruote che riducono l'attrito e pneumatici con minore resistenza al rotolamento. Anche le sospensioni saranno modificate per adattarsi meglio ai differenti profili di guida, per offrire un equilibrio ancora più affinato tra potenza e controllo rispetto alla già efficace generazione di oggi. Inoltre, è lecito immaginarsi un po' più di potenza e coppia aggiuntive per ognuna delle motorizzazioni disponibili, che attualmente offrono tra 326 CV e 540 CV. Per comunicare meglio le rinnovate performance, è possibile che BMW introduca una nuova struttura di denominazione per le differenti versioni, che sarà probabilmente applicata anche alle future auto elettriche di Monaco.

Nuova BMW iX: il frontale si aggiorna con leggere modifiche a fari, mascherina e paraurti IL LOOK RESTA MOLTO AUDACETuttavia, l'elemento più divisivo della iX sarà probabilmente ancora il suo stile, perché il nuovo modello promette solo lievi cambiamenti rispetto al controverso originale. Come con l'ultima X3, la griglia a doppio rene potrebbe presentare listelli diagonali uniti da nuovi fari semplificati. Oltre a queste piccole modifiche esterne, tuttavia, è improbabile che i paraurti principali e i design delle ruote cambino molto, se non del tutto. I modelli più performanti, dotati del sistema frenante M Sport aggiornato, saranno caratterizzati da nuove pinze rosse. Si prevede inoltre che la linea di allestimento M Sport vedrà un livello di distinzione maggiore in abitacolo, con un volante a tre razze e opzioni di rivestimento in tessuto e pelle più tecniche. In aggiunta, la iX porterà probabilmente una serie di lievi, ma piacevoli aggiornamenti per un modello che continua a essere il SUV elettrico di punta della BMW, con un prezzo a partire da circa 84.000 euro finché non arriverà una nuova generazione di X5 completamente elettrica tra qualche anno, che punterà a diventare il manifesto tecnologico BEV del costruttore tedesco.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/12/2024