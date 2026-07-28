BMW i4 Cabrio: le prime foto spia confermano l'arrivo della cabrio elettrica

Adesso è ufficiale, BMW sta lavorando alla nuova i4 Cabrio. Proprio di recente scrivevamo di un rapporto di BMW Blog sullo sviluppo di una cabrio elettrica. Adesso è ufficiale perché sono arrivate le prime foto spia che mostrano questo nuovo modello durante una sessione di test su strada.

BMW i4 Cabrio foto spia

Capote in tela

Il prossimo anno dovrebbe cessare la produzione dell'attuale BMW i4 e pare che non ci sarà un'erede diretta. Tuttavia, come dimostrano queste foto spia scattate a Monaco, è in arrivo una versione cabrio e secondo alcuni rapporti potrebbe essere in cantiere anche una coupé. Cosa sappiamo di questo nuovo modello? Il nome interno della nuova BMW i4 Cabrio sarebbe ''NA3'' e il debutto sarebbe atteso nel 2028. Andrà ad ampliare la gamma elettrica della Serie 3, composta oggi dalla nuova i3 e più avanti anche dalla nuova i3 Touring.

BMW i4 Cabrio foto spia

Come l'attuale Serie 4 Cabrio con motore a combustione, la sua controparte elettrica avrà quattro posti. Tuttavia, essendo stata sviluppata fin dall'inizio come un'auto elettrica, non erediterà i vincoli di ingombro tipici dei veicoli con motore a combustione. Il passo sarà quindi più lungo a tutto vantaggio dello spazio interno, soprattutto per chi si siederà dietro.

Da quanto possiamo vedere, la nuova BMW i4 Cabrio adotta una capote in tela. L'arrivo della cabrio elettrica non segnerà automaticamente la fine della Serie 4 Cabrio con motore a combustione. Si vocifera, infatti, che rimarrà in produzione fino alla metà del 2029. E la nuova i4 coupé arriverà, si o no? Sarebbe logico proporla visto che tecnicamente sarebbe molto simile. Non ci sono conferme al momento e quindi non si può fare altro che attendere novità.

BMW i4 Cabrio foto spia

Stile Neue Klasse

Le prime foto spia della BMW i4 Cabrio mostra che la vettura disporrà del nuovo stile Neue Klasse, come la nuova i3. Questo significa addio alla griglia a doppio rene XXL in favore di una soluzione più minimalista. Dentro sicuramente troveremo il BMW Panomaic iDrive, mentre le motorizzazioni verosimilmente saranno quelle della nuova i3.

VEDI ANCHE

Tags