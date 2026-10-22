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BMW i3 Touring, nuove foto spia al Nürburgring: ecco come sarà la station wagon elettrica

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5 ore fa - Debutto nel 2027

Nuove immagini della BMW i3 Touring durante i test al Nürburgring svelano ulteriori dettagli della station wagon elettrica
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La famiglia Neue Klasse di BMW sta continuando a crescere e oggi include le berline i3 e Serie 3, nonché i SUV iX3, iX4 e iX5. Presto, arriveranno ulteriori modelli, a partire dalla nuova BMW i3 Touring che è stata nuovamente pizzicata, questa volta sul circuito del Nürburgring, durante una sessione di test. Stiamo quindi parlando della variante station wagon della nuova BMW i3 elettrica, modello che dovrebbe essere svelato tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Come sarà la nuova BMW i3 Touring

Le nuove foto spia permettono di vedere qualche ulteriore dettaglio del nuovo modello. Le poche pellicole davanti e dietro non nascondono molto.

Il modello protagonista di queste immagini sembra montare cerchi in lega da 20 pollici con pinze dei freni rosse ed è dotato dei paraurti più aggressivi dell'allestimento M Sport. Ovviamente, il frontale è ripreso dalla berlina, con la Touring che si caratterizza per un tetto più lungo, finestrini posteriori rivisti e una coda ridisegnata.

BMW i3 Touring foto spia

Il paraurti posteriore e i fanali posteriori allungati sono molto simili a quelli della berlina, ma il portellone posteriore consente un più agevole accesso al bagagliaio che dovrebbe offrire una capacità maggiore rispetto a quello della berlina.

L'abitacolo non di vede ma non presenterà particolari differenze con quello della nuova i3 che abbiamo imparato a conoscere. Dunque, ci sarà il nuovo BMW Panoramic iDrive che sta trovando posto all'interno dei più recenti modelli della casa automobilistica tedesca. La diversa linea del tetto dovrebbe comunque garantire maggiore spazio per la testa, soprattutto per chi si siede dietro.

BMW i3 Touring foto spia

Motori

Si prevede che l'offerta di motorizzazioni della BMW i3 rispecchierà quella della berlina. La i3 40 xDrive eroga 374 CV / 274 kW) e ha una batteria da 82,8 kWh che offre un'autonomia WLTP di 710 km. La più potente i3 50 xDrive offre 469 CV / 345 kW e ha un pacco batterie più grande da 108,7 kWh che aumenta l'autonomia WLTP a ben 912 km. Il diverso peso e l'aerodinamica della versione Touring dovrebbero incidere leggermente sui valori di autonomia.

La nuova i3 Touring non sarà sola nel senso che dovrebbe arrivare una versione station wagon pure per la nuova BMW Serie 3 che avrà un design esterno e interno molto simile alla sua controparte elettrica, sebbene presenterà proporzioni leggermente diverse in quanto basata sulla piattaforma CLAR anziché sull'architettura Neue Klasse specifica per le auto elettriche.

Foto spia: CarScoops

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    Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25077.900 €
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    Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27579.700 €

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    Filippo Vendrame
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