BMW sfida Tesla, dal 2027 la guida assistita arriva anche nelle città

Non c'è solamente Tesla che vuole introdurre funzioni avanzate di assistenza alla guida in Europa. Anche altre case automobilistiche sono impegnate a fare altrettanto. Tra queste c'è BMW che ha comunicato che a partire dal 2027 prevede di introdurre la guida parzialmente automatizzata con navigazione anche in città, iniziando dalla Germania.

Dunque, dal prossimo anno sono arrivo novità importanti. Entriamo più nei dettagli.

Come funziona?

Il sistema di assistenza alla guida avanzato BMW Symbiotic Drive sviluppato dalla casa tedesca sfrutta la cartografica di BMW Maps andando ad assistere prossimamente il conducente nelle manovre di svolta, nei cambi di corsia in ambito urbano, nella gestione delle precedenze e nella navigazione all'interno delle rotatorie. La funzione di arresto e ripartenza automatica ai semafori è invece già disponibile oggi, ad esempio in Germania, con il City Assistant. Per quanto avanzate, queste funzionalità non sono guida autonoma ma un'assistenza alla guida di Livello 2.

Il conducente dovrà quindi rimanere sempre attento alla guida. Infatti, funzioneranno solamente se l'auto vedrà che il conducente è attento alla strada. Inoltre, potrà sempre intervenire sterzando, frenando o accelerando per qualsiasi evenienza.

BMW, assistenza alla guida in città

L'implementazione è prevista a partire dalla Germania nel 2027, con un'estensione graduale ad altri Paesi. Con BMW Motorway e City Assistant, la guida parzialmente automatizzata con navigazione sarà quindi possibile per la prima volta in modo fluido e senza interruzioni, dall'autostrada, attraverso la campagna, fino alla città.

I primi modelli

Data a parte, quali saranno i modelli che potranno approfittare di tali funzioni avanzate? La casa tedesca fa sapere che le dotazioni tecniche necessarie sono oggi presenti sui nuovi modelli BMW iX3 e BMW iX4, nonché su tutte le varianti dei modelli BMW X5, Serie 3 e Serie 7. Il software necessario arriverà attraverso un aggiornamento OTA.

Omologazione

I nuovi sistemi di assistenza alla guida saranno omologati in conformità con le normative aggiornate UNECE R171. I test necessari in condizioni di traffico reale sono già stati completati con successo da un servizio tecnico indipendente. Ciò significa che i requisiti tecnici per l'omologazione del sistema sono stati soddisfatti, in attesa della conferma ufficiale all'inizio del 2027.

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