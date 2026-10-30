Una BMW M3 per celebrare Alex Zanardi: la one-off firmata BorromeoDeSilva

Ci sono legami nel mondo delle quattro ruote che vanno ben oltre i semplici contratti di sponsorizzazione o i risultati cronometrati in pista. Quello tra la Casa di Monaco e Alex Zanardi è sempre stato uno di questi: un percorso condiviso lungo più di vent’anni, fatto di gare Turismo, sfide di durata e progetti d'inclusione sociale. Per ricordare il pilota bolognese in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno — che coincide con il quarantesimo anniversario della sigla M3 — BMW Italia ha svelato una one-off d'eccezione basata sull'attuale BMW M3, realizzata in collaborazione con lo studio di design BorromeoDeSilva.

BMW M3 “Tribute to Alex Zanardi”, dettaglio delle scritte sul cofano

Dettagli grafici e un simbolo portafortuna

La carrozzeria della vettura si distingue per una livrea speciale che reinterpreta i classici colori della divisione sportiva M attraverso una chiave di lettura moderna. Il colpo d'occhio punta sui toni storici del reparto corse bavarese, integrando però un elemento del tutto personale: l'ananas. Il celebre portafortuna che Alex portava sempre con sé è stato ridisegnato dal centro stile con i canoni estetici del marchio, inserendosi tra le linee della carrozzeria senza risultare invadente o fuori contesto.

BMW M3 “Tribute to Alex Zanardi”, l'ananas portafortuna di Zanardi

Interni in Alcantara ispirati alla tradizione M

Nell'abitacolo trovi un lavoro di personalizzazione focalizzato sui materiali e sul contrasto cromatico. Le sedute sono rivestite in Alcantara antracite lavorata con foratura al laser: i piccoli fori lasciano intravedere un fondo iridescente che sfuma dal blu al rosso, richiamando la classica palette M.

Il motivo grafico prosegue in modo trasversale sui pannelli porta e sulle sedute, prendendo chiaramente spunto dall'impostazione essenziale di un'icona del passato come la BMW M3 E30 Sport Evolution. Alla realizzazione degli interni hanno collaborato come partner tecnici aziende specializzate come Alcantara e Befuel.

BMW M3 “Tribute to Alex Zanardi”, la traforatura dell'Alcantara

Un percorso che continua dentro e fuori dalla pista

Oltre all'esemplare unico, nella sede della House of BMW è stato scoperto un pannello celebrativo dedicato alla memoria del campione. La storia sportiva di Zanardi con il marchio tedesco parla di successi nel WTCC con la vittoria a Oschersleben nel 2005, fino alle partecipazioni a gare simbolo come la 24 Ore di Spa e la 24 Ore di Daytona.

Ma l'eredità lasciata dal pilota bolognese riguarda anche la sfera sociale: da un lato il programma di responsabilità d'impresa SpecialMente, dall'altro l'impegno diretto del figlio Niccolò, oggi ambassador delle attività sociali di BMW e istruttore per i corsi di guida sicura dedicati a guidatori con disabilità.

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