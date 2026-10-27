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BMW iX5 M, foto spia al Nürburgring: il SUV elettrico punta a 900 CV

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1 ora fa - Ecco come cambia la X5 elettrica nella versione sportiva

BMW sta lavorando a una versione ad alte prestazioni della nuova X5 elettrica, che potrebbe chiamarsi iX5 M o X5 M Electric
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La nuova generazione della BMW X5 ha fatto da poco il suo debutto. Il nuovo SUV adotta lo stile Neue Klasse ed è proposto con un'offerta multienergia. Accanto alle motorizzazioni endotermiche e ibride, c'è anche la versione 100% elettrica. Addirittura, nel 2028 dovrebbe arrivare una variante Fuel Cell a idrogeno. La gamma BEV non è però completa e a quanto pare la casa tedesca sta lavorando a un modello ad alte prestazioni che alla fine dovrebbe chiamarsi BMW X5 M Electric o iX5 M.

BMW iX5 M foto spia

Proprio questo modello è stato il protagonista di una serie di foto spia. Gli scatti mostrano il SUV impegnato in una sessione di test su strada nei dintorni del Nürburgring, in Germania. Possiamo immaginare che ci sarà una versione ''M'' anche con motore endotermico. Quella elettrica, comunque, andrà a confrontarsi alla fine con modelli del calibro della nuova Mercedes-AMG GT, della Porsche Cayenne Electric, della Lotus Elettre e della futura Audi RS Q6.

Look più aggressivo

Le immagini mostrano la BMW iX5 M ancora camuffata con pellicole e alcuni elementi posticci che coprono la carrozzeria. In ogni caso, si notano diversi particolari. Rispetto alla nuova X5 che conosciamo, il muletto adotta uno specifico body kit che dovrebbe garantire maggiore aggressività al suo design. Il paraurti anteriore sembra presentare forme più elaborate con perse d'aria più grandi. Dietro, il paraurti sembra maggiormente pronunciato e si nota un doppio spoiler alla fine del tetto.

BMW iX5 M foto spia

Il prototipo sembra essere dotato di fari anteriori e posteriori provvisori, il che suggerisce che la versione di produzione potrebbe avere una firma luminosa dedicata. Si notano anche grandi cerchi in lega a 5 razze che non è detto che troveremo pure sul modello di produzione. In ogni caso, attraverso i cerchi notiamo la presenza di un impianto frenante maggiorato.

Come saranno gli interni?

Le foto spia non li mostrano ma possiamo immaginaci una serie di modifiche per enfatizzare il DNA più sportivo del modello. Possiamo aspettaci nuovi sedili sportivi con supporti laterali più pronunciati, dettagli in fibra di carbonio, una nuova grafica per l'infotainment, nuove opzioni per i rivestimenti e numerosi badge M nell'abitacolo.

BMW iX5 M foto spiaBMW iX5 M foto spia

Motore

Non ci sono ancora informazioni precise ma c'è chi specula che la potenza del powertrain potrebbe salire fino a 900 CV. Si vocifera che possa essere scelta un'architettura a 4 motori elettrici. Ovviamente non mancherà poi una messa a punto di telaio e assetto per migliorare la dinamica di guida. Ci aspettiamo di saperne di più sul SUV tedesco man mano che ci avviciniamo al suo debutto previsto per il prossimo anno.

Fonte: Autoevolution

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AllestimentoCV / KwPrezzo
X5 xDrive 30d 48V 298 / 21987.000 €
X5 xDrive40i 48V 381 / 28089.000 €
X5 xDrive 40d 48V 352 / 25991.000 €
X5 xDrive 30d 48V MSport 298 / 21991.400 €
X5 xDrive40i 48V MSport 381 / 28093.400 €
X5 xDrive 30d 48V MSport Pro 298 / 21994.870 €
X5 xDrive 40d 48V MSport 352 / 25995.400 €
X5 xDrive50e 286 / 21095.500 €
X5 xDrive40i 48V MSport Pro 381 / 28096.870 €
X5 xDrive 40d 48V MSport Pro 352 / 25998.870 €
X5 xDrive50e MSport 286 / 21099.200 €
X5 xDrive50e MSport Pro 286 / 210102.270 €
X5 M60i MSport Pro 530 / 390119.200 €
X5 M Competition 625 / 460160.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW X5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW X5
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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