BMW Alpina, la nuova ammiraglia prende forma e punta su un V8 ancora più potente

La prima Alpina della nuova gestione inizia a farsi vedere in strada. O, meglio, in pista. Per decenni il marchio di Buchloe ha lavorato in modo indipendente pur restando legato a BMW. Oggi invece fa parte a tutti gli effetti del gruppo BMW. Il primo modello nato sotto la nuova proprietà è già in fase di collaudo. È un’ammiraglia derivata dalla Serie 7 aggiornata, fotografata ancora sotto la pellicola mimetica nei pressi del centro prove BMW al Nürburgring. Il camuffamento è pesante, ma basta per capire come si distinguerà dalla berlina da cui nasce.

Le foto spia

BMW Alpina, le foto spia della nuova ammiraglia

Le differenze cominciano dal frontale. Le luci diurne a LED hanno una tonalità ambra, la stessa che si vedeva sulla Vision BMW Alpina presentata a maggio. Non è detto che arrivino così sul modello di serie, ma è probabile. Diventerebbero una firma luminosa comune a tutte le future Alpina e il modo più immediato per riconoscerle da una normale Serie 7.

BMW Alpina, la vista laterale

Cambia anche il doppio rene. Sul prototipo le due grandi prese hanno soltanto tre listelli orizzontali, mentre la Serie 7 ne ha sette. Sembrano specifici anche la parte bassa del paraurti e la presa d’aria inferiore. L’auto monta poi cerchi neri con inserti argento, piuttosto vistosi, che difficilmente arriveranno in produzione. Al loro posto è più probabile vedere i classici cerchi Alpina a razze fitte, come quelli a venti razze del concept. Al posteriore gli interventi sono più contenuti. Restano i quattro terminali di scarico ovali, da sempre un segno distintivo del marchio, mentre la versione definitiva potrebbe ricevere un paraurti ridisegnato.

Il V8 dovrebbe arrivare dalla M760

BMW Alpina, i dettagli del posteriore

BMW non ha ancora diffuso dati tecnici. La base più probabile è la nuova M760 xDrive, presentata questo mese negli Stati Uniti con l’ultima evoluzione del V8 biturbo da 4,4 litri. Eroga circa 570 hp, pari a 425 kW e 578 CV, e ha la trazione integrale di serie. L’Alpina dovrebbe partire dallo stesso motore, rivisto per avere più potenza e più coppia. Il termine di paragone è la precedente B7, prodotta tra il 2016 e il 2022. Usava il V8 biturbo della 750Li, portato a 600 hp, cioè 447 kW e 608 CV. Il lavoro di Alpina, però, non si è mai fermato al motore. Il marchio ha sempre cercato un equilibrio fra guida sportiva e comfort, e c’è da aspettarsi lo stesso anche su questa ammiraglia.

BMW non ha ancora fissato una data, ma la nuova Alpina su base Serie 7 dovrebbe essere presentata l’anno prossimo. Non resterà sola a lungo. BMW ha già confermato che Alpina avrà anche una sua versione della prossima generazione della X7, attesa sempre per il 2027.

FONTE: Carscoops

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