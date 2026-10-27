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Tesla FSD, la Lettonia dà il via libera: salgono a 10 i Paesi UE

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3 ore fa - 10 Paesi UE hanno detto sì

Sono ora 10 gli Stati UE che hanno dato il via libera alla FSD
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Intanto che l'Unione Europea continua a discutere sull'approvazione della Full Self Driving (FSD) di Tesla, anzi sulla Tesla Assisted Driving come è stata chiamata adesso, un ulteriore Paesi UE ha deciso di ''fare da solo'' e dare il via libera. Stiamo parlando della Lettonia. A breve, i clienti Tesla di questo Paese avranno la possibilità di utilizzare il sistema avanzato di assistenza alla guida sviluppato dall'azienda di Elon Musk. Ricordiamo che per usufruirne è necessario sottoscrivere un abbonamento al costo di 99 euro al mese.

Il via libera della Lettonia arriva grazie all'omologazione europea provvisoria originariamente concessa dall'autorità RDW dei Paesi Bassi il 10 aprile.

Salgono a 10 i Paesi UE che hanno dato semaforo verde

Complessivamente, i Paesi UE che hanno dato il via libera alla FSD sono 10 e sono questi:

  • Paesi Bassi - 10 aprile 2026 (approvazione originale RDW)
  • Lituania - 20 maggio 2026
  • Estonia - 29 maggio 2026
  • Danimarca - 9 giugno 2026
  • Belgio - 10 giugno 2026
  • Slovenia - 7 settembre 2026
  • Repubblica Ceca - 21 settembre 2026
  • Croazia - 29 settembre 2026
  • Slovacchia - 16 ottobre 2026
  • Lettonia - 26 ottobre 2026

La Road Traffic Safety Directorate della Lettonia ha valutato la documentazione dei Paesi Bassi, si è coordinata con le altre autorità nazionali e ha esaminato gli aggiornamenti di Tesla e alla fine ha dato semaforo verde.

Ricordiamo che la Full Self Driving o la Tesla Assisted Driving non è vera guida autonoma ma per quanto sofisticata è ancora un sistema di assistenza alla guida di Livello 2. La responsabilità in caso di errore ricade sempre sul conducente che deve essere pronto in ogni momento a riprendere il controllo della vettura.

A livello UE ancora si discute e un voto forse potrebbe esserci tra la fine del'anno e l'inizio del 2027. Tuttavia, serve una maggioranza qualificata e cioè almeno 15 dei 27 Stati membri, che rappresentino il 65% della popolazione dell'UE. I Paesi più grandi come Francia, Germania e Italia stanno ancora facendo le loro valutazioni del caso. Insomma, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possa arrivare un via libera generale a livello di Unione Europea.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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