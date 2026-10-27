Tesla FSD, la Lettonia dà il via libera: salgono a 10 i Paesi UE

Sono ora 10 gli Stati UE che hanno dato il via libera alla FSD

Intanto che l'Unione Europea continua a discutere sull'approvazione della Full Self Driving (FSD) di Tesla, anzi sulla Tesla Assisted Driving come è stata chiamata adesso, un ulteriore Paesi UE ha deciso di ''fare da solo'' e dare il via libera. Stiamo parlando della Lettonia. A breve, i clienti Tesla di questo Paese avranno la possibilità di utilizzare il sistema avanzato di assistenza alla guida sviluppato dall'azienda di Elon Musk. Ricordiamo che per usufruirne è necessario sottoscrivere un abbonamento al costo di 99 euro al mese.

Now approved in Latvia 🇱🇻 Rollout begins soon https://t.co/669QIzvNVl — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) October 26, 2026

Il via libera della Lettonia arriva grazie all'omologazione europea provvisoria originariamente concessa dall'autorità RDW dei Paesi Bassi il 10 aprile.

Salgono a 10 i Paesi UE che hanno dato semaforo verde

Complessivamente, i Paesi UE che hanno dato il via libera alla FSD sono 10 e sono questi:

Paesi Bassi - 10 aprile 2026 (approvazione originale RDW)

Lituania - 20 maggio 2026

Estonia - 29 maggio 2026

Danimarca - 9 giugno 2026

Belgio - 10 giugno 2026

Slovenia - 7 settembre 2026

Repubblica Ceca - 21 settembre 2026

Croazia - 29 settembre 2026

Slovacchia - 16 ottobre 2026

Lettonia - 26 ottobre 2026

La Road Traffic Safety Directorate della Lettonia ha valutato la documentazione dei Paesi Bassi, si è coordinata con le altre autorità nazionali e ha esaminato gli aggiornamenti di Tesla e alla fine ha dato semaforo verde.

Ricordiamo che la Full Self Driving o la Tesla Assisted Driving non è vera guida autonoma ma per quanto sofisticata è ancora un sistema di assistenza alla guida di Livello 2. La responsabilità in caso di errore ricade sempre sul conducente che deve essere pronto in ogni momento a riprendere il controllo della vettura.

A livello UE ancora si discute e un voto forse potrebbe esserci tra la fine del'anno e l'inizio del 2027. Tuttavia, serve una maggioranza qualificata e cioè almeno 15 dei 27 Stati membri, che rappresentino il 65% della popolazione dell'UE. I Paesi più grandi come Francia, Germania e Italia stanno ancora facendo le loro valutazioni del caso. Insomma, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possa arrivare un via libera generale a livello di Unione Europea.

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