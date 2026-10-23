Tesla, nuove mappe basate sull’AI per risolvere i problemi della FSD

Le mappe dei navigatori non sono sempre precise. Non parliamo solo di strade sbagliate ma pure dei limiti di velocità e dei sensi di marcia errati. Problema che tutti conosciamo bene. Ma la problematica diventa molto più grave se un sistema di guida autonoma utilizza mappe non propriamente precise.

Ecco che Tesla ha deciso di creare delle mappe proprietarie per risolvere i problemi di navigazione e migliorare l'utilizzo della Full Self Driving.

Cosa ha detto Tesla

Durante la presentazione dei risultati economici del terzo trimestre 2026, è stata posta una domanda sui problemi relativi al sistema di navigazione FSD (Full Self-Driving), in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei limiti di velocità, il parcheggio e la pianificazione dei percorsi. Si tratta di criticità che sembrano rappresentare una seria sfida per il team di intelligenza artificiale di Tesla.

Il responsabile dell'intelligenza artificiale di Tesla, Ashok Elluswamy, ha sottolineato come non dovrebbero dipendere da mappe di terze parti. Per tale motivo, Tesla sta lavorando sulle sue mappe.

Hai perfettamente ragione, non dovremmo dipendere da mappe create da terzi. Quindi stiamo sviluppando le nostre mappe, ma non nello stesso modo di OneMoreMap. Stiamo costruendo un'architettura completamente nuova con mappatura e navigazione basate essenzialmente sull'intelligenza artificiale.

Le nuove mappe sviluppate attraverso l'AI saranno create sfruttando quello che la flotte delle auto apprende circolando su strada. Inoltre, impareranno anche le preferenze dei singoli conducenti. Sulla carta una novità molto interessante che vedremo quando Tesla introdurrà la versione V15 della Full Self Driving. I limiti di velocità, il parcheggio e i percorsi si basano tutti sulla comprensione dell'ambiente circostante, e il sistema FSD spesso fallisce in questo, soprattutto con i segnali di limite di velocità.

Proprio la questione della gestione dei limiti di velocità è una delle criticità sollevate in Europa per l'approvazione della FSD nel Vecchio Continente. Sembra che la soluzione di Tesla sia quella di creare delle sue mappe, utilizzando le auto su strada per raccogliere i dati. Non rimane che attendere il risultato di questo lavoro e l'introduzione di tale novità per capire se con le proprie mappe, la Full Self Driving riuscirà a fare un ulteriore salto avanti in termini di efficienza e affidabilità.

Fonte: Teslarati

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