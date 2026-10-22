Tesla Cybercab, vendite ai privati entro fine 2026: arriva la conferma

Tesla Cybercab ha iniziato la sua avventura come robotaxi a Austin in Texas, da poco. L'azienda di Elon Musk crede molto su questa vettura a guida autonoma e, come sappiamo bene, punta a venderla anche ai privati. Quando? Adesso c'è una data perché durante la presentazione dei dati finanziari del Q3 2026, Lars Moravy, chief engineer di Tesla, ha raccontato che l'azienda punta a mettere in vendita il Cybercab entro la fine dell'anno.

Stiamo cercando di rendere i Cybercab disponibili ai clienti entro la fine di quest'anno, il 2026. Tutti i veicoli sono attualmente destinati alla nostra flotta interna di Robotaxi.

Moravy ha poi spiegato che, con l'espansione delle attività di Robotaxi, Tesla ''consegnerà principalmente veicoli autonomi completamente progettati ai nostri clienti'', e il Cybercab sarà il primo di questi veicoli. Le consegne iniziali ai clienti saranno limitate, in modo che l'azienda possa acquisire esperienza nella logistica delle consegne, nei modelli di proprietà, nella gestione della flotta e nell'utilizzo di veicoli autonomi al di fuori del suo controllo diretto.

Si procederà a piccoli step

Elon Musk ha ribadito la natura ''limitata'' delle vendite private, descrivendo il Cybercab principalmente come un servizio di trasporto piuttosto che come un veicolo di proprietà personale come la Model 3, la Model Y o la futura Roadster.

La stragrande maggioranza dei veicoli Cybercab sarà di proprietà di Tesla e destinata al servizio di trasporto.

Dichiarazione che, però, contraddice in qualche modo l'appello lanciato da Tesla per la ricerca di acquirenti di flotte Cybercab, diffuso lo stesso giorno dell'evento di lancio del Robotaxi.

Tesla Cybercab

Tesla Cybercab

Il Cybercab è un veicolo a due posti sviluppato da Tesla, privo di volante e pedali. Si basa interamente sul sistema di guida autonoma Full Self-Driving di Tesla ed è in produzione da febbraio. I primi esemplari sono stati impiegati nel servizio Robotaxi di Tesla a partire dai primi di settembre, quando l'azienda ha lanciato il servizio al pubblico. Tesla aveva precedentemente indicato che avrebbe puntato a vendere i Cybercab a circa 30.000 dollari.

Full Self Driving Unsupervised nel 2027 ma...

Novità anche per la Full Self Driving Unsupervised promessa da tempo da Elon Musk. A quanto apre, sulle auto arriverà non prima del secondo trimestre del 2027 e comunque solamente dove sono attivi i servizi di Robotaxi.

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