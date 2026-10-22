Tesla Optimus, parte la produzione a Fremont: Optimus Academy per addestrare l'AI

Il robot umanoide Optimus è un pezzo molto importante della strategia di Tesla. Adesso, la casa automobilistica ha fatto un ulteriore passo avanti verso il momento in cui sarà pronto per essere commercializzato su larga scala. Durante la conferenza stampa sui risultati finanziari di Tesla, Elon Musk ha annunciato che l'azienda ha avviato la produzione preliminare del suo robot umanoide sulla linea di produzione ad alto volume di Fremont, in California.

Si tratta di unità definite da Musk di ''qualità produttiva industriale'', le prime a essere costruite con questi standard. Si tratta quindi di robot sempre più vicini alla versione finale. Tuttavia, l'avvio della produzione a Fremont non significa che Optimus sia davvero pronto o quasi. Lo stesso Musk ha ammesso che c'è ancora molto lavoro da fare.

Parte la produzione a Fremont ma lo sviluppo non è finito

Ci sono ancora alcune cose da perfezionare nel design, perché dobbiamo realizzare un robot sicuro, affidabile e di lunga durata. Non può, per esempio, usurarsi dopo un mese.

Musk ha dichiarato che l'azienda impiegherà almeno un anno per aumentare la produzione di Optimus fino a 20.000 unità a settimana a Fremont. Ha poi aggiunto di prevedere di iniziare le consegne di Optimus ai clienti entro la fine del 2027. Design, hardware e intelligenza artificiale potrebbero quindi essere pronti per il prossimo anno.

Tesla Optimus

Musk però non ha detto cosa saranno davvero in grado di fare i robot Optimus una volta pronti per essere commercializzati. Nel frattempo, Tesla deve costruire una flotta di robot in grado di esercitarsi in diverse attività e generare dati per poter così addestrare e migliorare la loro AI. Inoltre, deve integrare un nuovo chip che, secondo Musk, conferirà ai robot una potenza di calcolo di gran lunga superiore.

Optimus Academy

Per sviluppare l'AI del robot saranno necessari dati di addestramento che Tesla non possiede ancora. A differenza delle sue auto, Optimus non ha una vasta base installata da cui l'azienda possa raccogliere informazioni. Musk ha affermato che Tesla ha quindi bisogno di costruire circa 10.000-20.000 robot per esercitarsi in quella che ha chiamato ''Optimus Academy''.

Con Optimus, dobbiamo partire da zero costruendo i robot e facendoli giocare in autonomia, che è esattamente il modo in cui un essere umano impara a orientarsi nel mondo.

L'annuncio rappresenta sicuramente un passo avanti verso la produzione di Optimus su larga scala, ma non è la prova che Tesla abbia un robot pronto a svolgere nemmeno i lavori iniziali immaginati da Musk, compiti pericolosi nelle fabbriche e ripetitivi eseguiti 24 ore su 24, per non parlare di diventare la macchina domestica multiuso che lui immagina.

Tesla Optimus

Musk stesso ha dedicato gran parte del suo intervento su Optimus a spiegare perché gli investitori non dovrebbero aspettarsi che i robot finiti escano immediatamente dalla fabbrica. La produzione seguirà una curva a S, ha affermato, con un inizio lento e irregolare. Tra gli ostacoli da superare, anche la creazione di una catena di approvvigionamento dei componenti affidabile. Inoltre, stanno ancora affinando il design delle mani del robot umanoide.

Insomma, Tesla sta andando avanti con questo progetto che ha ancora molta strada da fare prima di arrivare a una fase in cui Optimus sarà davvero pronto per essere commercializzato.

Fonte: The Verge

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