Bentley Torcal, dal prototipo emergono le specifiche tecniche dell’elettrica britannica

La prima Bentley elettrica comincia a svelare il suo lato più interessante, quello tecnico. Dopo settimane di anticipazioni dedicate al design (la griglia a diamante, la Curation Engine per l’abitacolo, la Dynamic Symphony per l’audio e la lana Merino per l’abitacolo) arrivano i primi numeri concreti sulla meccanica della Torcal. In attesa del debutto ufficiale fissato per il 23 settembre a Londra.

La natura tecnica

La Torcal nasce sulla piattaforma PPE, la stessa di Audi Q6 e-tron e Porsche Cayenne Electric, e da quest’ultima eredita gran parte dell’architettura elettrica. Il motore anteriore arriva infatti dalla Q6 e-tron, mentre quello posteriore e il pacco batterie da 113 kWh sono gli stessi della Cayenne Electric. Una scelta che conferma la strategia di Bentley degli ultimi anni, ovvero costruire un’identità stilistica e sensoriale fortemente distintiva su una base tecnica condivisa con le sorelle del gruppo.

Secondo quanto riportato da Autocar, che ha potuto guidare un prototipo camuffato su strada, il sistema a doppio motore e trazione integrale eroga circa 850 CV (634 kW). Un dato leggermente superiore alle stime della vigilia, che colloca la Torcal sopra la Cayenne S Electric (666 CV) e sotto la Cayenne Turbo Electric (1.155 CV).

Questo posizionamento a metà strada non sembra casuale. Bentley ha sempre evitato di competere sulla potenza pura con Porsche, preferendo puntare su comfort, artigianalità e un’esperienza di guida più distesa. Gli 850 CV bastano però a garantire prestazioni di tutto rispetto. Lo scatto da 0 a 96 km/h dovrebbe collocarsi, secondo stime non ancora confermate ufficialmente, intorno ai tre secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

La batteria da 113 kWh garantirebbe un’autonomia WLTP di circa 595 km. Un valore che si inserisce nella media alta del segmento dei SUV elettrici di lusso. Più delicato il capitolo peso. Le stime parlano di circa 2.700 kg a vuoto, oltre 100 kg in più rispetto alla Cayenne S Electric (2.583 kg).

Tra le dotazioni meccaniche già note ci sono le sospensioni pneumatiche e le barre antirollio attive. Soluzioni che puntano a compensare l’aumento di peso tipico delle elettriche con un comportamento dinamico più controllato, in linea con la filosofia Bentley di offrire un’esperienza di guida rilassata ma mai fiacca.

FONTE: Carscoops – Autocar

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