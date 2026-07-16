Lo studio dietro al sound della nuova Bentley Torcal (elettrica)

Premere a fondo il pedale dell'acceleratore a bordo di una Bentley è sempre stata un’esperienza quasi teatrale. Che si trattasse dei motori sovralimentati degli anni Trenta, del leggendario V8 da 6,75 litri o del monumentale W12, il sound di queste vetture ha sempre ricordato la complessità e la potenza di un'orchestra dal vivo.

Con il passaggio alle zero emissioni, la sfida più grande per i maestri delle supercar tradizionali (tutti) è sempre lo stesso: non far rimpiangere quella colonna sonora emotiva. E in mezzo a soluzioni creative che, per esempio, a Maranello puntano a esaltare i suoni propri della motorizzazione elettrica, gli ingegneri di Crewe hanno scelto un'altra strada.

Invece di limitarsi a una fredda riproduzione artificiale di un motore termico, i tecnici britannici si sono concentrati sul concetto di ritmo. È nata così la Bentley Dynamic Symphony, una firma acustica inedita studiata appositamente per la nuova Bentley Torcal elettrica.

Il sound di Bentley Torcal nascerà da veri strumenti musicali

L’esperimento: se il motore V8 suona come una batteria

Per decifrare i segreti acustici che rendono unici i vecchi motori termici, il team di sviluppo ha registrato e analizzato il comportamento del classico V8 Bentley all'interno di uno studio professionale. L'analisi ha rivelato che il vero segreto del coinvolgimento emotivo risiede nella cadenza ritmica, molto più che nella pura frequenza meccanica.

Da questa intuizione è nato un test a dir poco singolare. Utilizzando speciali altoparlanti parabolici, gli ingegneri hanno riprodotto il suono del V8 su un lato della stanza, posizionando un batterista reale sul lato opposto. Camminando tra le due sorgenti, la somiglianza in termini di energia, tempo e impatto sensoriale si è rivelata sbalorditiva.

Questo studio ha fatto emergere una caratteristica fondamentale dei propulsori endotermici: non sono perfetti. Proprio come accade a un musicista umano, il loro funzionamento nasconde microscopiche fluttuazioni e lievi imperfezioni. Sono proprio queste anomalie naturali a rendere il suono piacevole e ''vivo'' per le nostre orecchie.

Strumenti veri per l'ammiraglia a zero emissioni

Partendo da questi presupposti, Bentley ha coinvolto musicisti di fama internazionale per comporre una firma sonora originale per la Torcal. La Bentley Dynamic Symphony non vuole essere una banale imitazione del passato, ma punta a ricrearne le medesime sensazioni fisiche.

Per riuscirci, la base di partenza non è un algoritmo digitale, ma l'incisione di veri strumenti musicali, tra cui spiccano viola, contrabbasso e batteria.

Il risultato è un timbro di carattere, profondo e corposo, che rende omaggio alla presenza scenica del vecchio V8. Ovviamente, la colonna sonora non è statica: l'elettronica di bordo la fa reagire istantaneamente ai tuoi input sul pedale del gas e alla dinamica di guida, restituendoti quel feeling di connessione uomo-macchina che rischiava di andare perduto con il silenzio dell'elettrico.

E visto quanto l'Inghilterra ha influenzato il panorama musicale nel corso dell'ultimo secolo, c'è da guardare con curiosità a questo nuovo approccio: scalerà mai le classifiche?

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