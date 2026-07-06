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La prima Bentley elettrica ha un nome: Torcal sarà svelata a settembre

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24 fa - Bentley Torcal, conto alla rovescia: cosa sappiamo del nuovo SUV elettrico

Il debutto della prima Bentley elettrica è sempre più vicino

La prima auto elettrica di Bentley? Si chiama Torcal e sarà svelata ufficialmente a Londra il 23 settembre. La casa automobilistica inglese ha quindi svelato il nome del suo SUV elettrico su cui sta lavorando da tempo e di cui abbiamo già visto nel tempo alcune foto spia.

Contestualmente, Bentley ha pure condiviso un teaser in cui mostra un particolare del posteriore della Torcal che introdurrà pure un nuovissimo linguaggio di design.

La prima elettrica è quasi pronta: il nome significa...

Come la Bentayga , la Bacalar e la Batur, la Torcal prende il nome da un punto di riferimento naturale, in questo caso El Torcal de Antequera, un paesaggio roccioso calcareo in Andalusia, Spagna. Il nome è anche un omaggio al verbo latino ''torquere'', che significa torcere ed è l'origine della parola ''torque'', cioè ''coppia''.

La lunghezza sarà di circa 5 metri, con Torcal che andrà a posizionarsi al di sotto della Bentayga nella gamma Bentley. Questo modello dovrebbe poggiare sulla piattaforma PPE, già utilizzata anche per alcune Porsche elettriche come la Cayenne. In passato il marchio inglese aveva affermato che la prima elettrica avrebbe avuto l'accelerazione migliore mai vista su di una Bentley.

Possiamo quindi attenderci prestazioni decisamente interessanti, almeno nelle versioni top di gamma, probabilmente dotate di un doppio motore e della trazione integrale. Grazie all'architettura a 800 V sarà poi possibile effettuare ricariche ad altissima potenza. Gli obiettivi per questo modello sono decisamente ambiziosi e quindi non rimane che attendere la presentazione ufficiale.

Il conto alla rovescia è già partito e non è detto che prima del 23 settembre non possa arrivare qualche anticipazione sulle sue caratteristiche tecniche.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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