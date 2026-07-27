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Bentley Torcal: la griglia a diamante racconta un secolo di stile e lusso

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2 fa - La supercar reinterpreta uno dei simboli storici del marchio inglese

La futura sportiva britannica rinnova il motivo a diamante con una griglia inedita, dettagli artigianali e display ispirati al cristallo
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Il design di Bentley continua a evolversi senza rinunciare ai suoi elementi distintivi, che hanno contribuito a creare il mito del marchio britannico.

Un elemento storico del marchio

Con la nuova Torcal (guarda Bentley Torcal), il costruttore ripropone alcuni degli stilemi che ne hanno decretato il successo nel corso deghli anni reinterpretati in chiave contemporanea. Per esempio, la nuova griglia a diamante fluttuante rappresenta il punto di incontro tra tradizione e innovazione, trasformando un elemento nato con finalità tecniche in un segno stilistico riconoscibile. Questo dettaglio iconico accompagna l'identità del costruttore da quasi un secolo e trova oggi una nuova espressione attraverso linee moderne e lavorazioni artigianali.

Bentley: dettagli iconici come gli elementi di cristallo reinterpretano il motivo a rombi

Dalle origini tecniche al linguaggio stilistico

Il motivo a rombi risale agli anni Venti, quando veniva utilizzato per proteggere i radiatori delle vetture da pietre e detriti. Con il tempo questo schema è stato adottato anche negli interni, comparendo sugli interruttori in ottone lavorati per migliorare la presa e diventando parte integrante dello stile Bentley. Negli anni successivi il motivo è stato applicato ai rivestimenti dei sedili con cuciture a rombo, oltre che a modelli iconici del marchio. Più recentemente è stato reinterpretato nei dettagli dei fari della Bentayga e nell'abitacolo della Continental GT, confermando la continuità di questo linguaggio estetico.

Bentley: il motivo a rombi replicato nei fanali a LED della Torcal elettrica

Artigianalità e tecnologia negli interni

All'interno della Torcal, Bentley ha scelto di sviluppare i display digitali attraverso un processo che valorizza materiali e lavorazioni tradizionali. In collaborazione con Cumbria Crystal sono stati realizzati elementi in cristallo tagliati a mano, utilizzati per creare effetti di luce, profondità e texture. Le naturali imperfezioni della lavorazione artigianale diventano così parte integrante dell'esperienza visiva, aggiungendo carattere a una tecnologia di ultima generazione e contribuendo a creare un ambiente che unisce innovazione e manifattura.

Bentley: dettaglio sui cristalli che creano giochi di luce esclusivi

Debutto previsto a Londra

La nuova Torcal rappresenta un'ulteriore evoluzione del linguaggio stilistico Bentley, mantenendo vivo uno dei simboli più riconoscibili della casa inglese. L'interpretazione del motivo a diamante conferma la volontà del marchio di collegare la propria tradizione con soluzioni progettuali contemporanee. La presentazione ufficiale dell'auto elettrica è in programma a Londra il 23 settembre, data scelta per svelare al pubblico questo nuovo capitolo dell'evoluzione stilistica del marchio.

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Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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