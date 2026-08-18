Bentley Torcal, la lana Merino debutta per la prima volta su un'auto

Il 23 settembre debutterà ufficialmente la Torcal, la prima elettrica a marchio Bentley. Manca poco più di un mese ma già da diverse settimane Bentley sta centellinando l’annuncio di alcune novità che caratterizzeranno questo modello.

Dopo aver svelato il nome, la griglia a diamante e la Curation Engine, Bentley ha deciso di mostrare i materiali che comporranno l'abitacolo della Torcal. Pelle e legno continuano a rappresentare il legame con la tradizione della casa di Crewe, ma sulla prima elettrica del marchio trovano spazio anche nuove soluzioni, finiture e texture pensate per ampliare il linguaggio stilistico degli interni. Un'evoluzione che non rinuncia all'artigianalità e alla cura dei dettagli che da sempre contraddistinguono Bentley.

Una lana mai vista prima su un'auto

Bentley Torcal, le nuove soluzioni tra tradizione e innovazione

La novità più significativa riguarda l'introduzione della lana Merino. Da sempre apprezzata nel mondo della moda e del design d'interni per la morbidezza, il calore e l’eleganza naturale, la lana non aveva finora offerto la resistenza richiesta da un utilizzo automobilistico. Un limite che Bentley afferma di aver superato.

La casa britannica ha collaborato con Fox Brothers, storico produttore tessile attivo nella lavorazione della lana fin dal Settecento, per sviluppare un materiale creato appositamente per la Torcal. Ne è nata quella che Bentley definisce la prima flanella di lana Merino al 100% per uso automotive in grado di soddisfare gli standard di un'auto di lusso, oltre che il primo tessuto in lana per il settore certificato al 100% dal Responsible Wool Standard, il programma internazionale gestito da Textile Exchange.

Bentley Torcal, i nuovi rivestimenti per l'abitacolo

Morbido al tatto, traspirante e dall’aspetto autentico, il materiale è in grado di restituire una nuova dimensione di calore e comfort nell'abitacolo. Per accompagnarne il debutto, Bentley ha sviluppato sei nuove combinazioni cromatiche pensate appositamente per valorizzarne le tonalità, ognuna costruita su colori complementari della stessa famiglia cromatica, per un effetto di profondità, armonia e sofisticazione contemporanea.

Legno di noce e alluminio Mulliner

Bentley Torcal, il legno

Accanto alla lana debutta anche l'Ombre Veneer. Si tratta di una nuova impiallacciatura ricavata dagli scarti del legno di noce provenienti da fonti sostenibili e carta riciclata. Fino a mille strati selezionati singolarmente vengono pressati insieme e poi tagliati a uno spessore inferiore al millimetro, per ottenere una transizione di colore continua su ogni superficie, dal nero intenso al fumo scuro, dal fumo chiaro fino alla tonalità naturale del noce. Il risultato è un materiale allo stesso tempo contemporaneo e senza tempo.

Completa la nuova gamma il Sunburst Aluminium firmato Mulliner, una finitura tecnica, tattile e altamente sofisticata, che reinterpreta le tradizionali plance in alluminio a spazzolatura circolare delle Bentley del passato attraverso una lavorazione di precisione dedicata, unendo un'estetica ispirata alla tradizione a un carattere dichiaratamente contemporaneo.

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