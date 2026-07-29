Bentley Continental GTC, una one-off per celebrare gli 80 anni dello stabilimento di Crewe

Ottant'anni di storia non passano inosservati e Bentley, per celebrare questo prestigioso compleanno del proprio stabilimento di Crewe, ha deciso di farlo in modo originale. E artigianale. Bentley ha infatti commissionato a Mulliner, la divisione di personalizzazione del marchio, un esemplare unico di Continental GTC. Dal 1946, anno in cui la prima Bentley uscì dalla linea produttiva di Pyms Lane, generazioni di artigiani hanno costruito a mano le vetture di lusso più ricercate al mondo. E questa Continental GTC è l’ultimo esempio di questa capacità creativa.

Un colore creato apposta per l'occasione

Bentley Continental GTC one-off, l'edizione celebrativa

La vettura sfoggia una tinta esclusiva chiamata Supernova Purple Ombré, sviluppata specificamente per il progetto dal reparto Paint Shop e dal team CMF/Bespoke di Bentley. La carrozzeria passa gradualmente dal Supernova Purple al Supernova Purple Dark, un effetto ombré che si ritrova anche nella grafica laterale con il numero “80”, declinata in chiave speculare. A completare il quadro estetico, le finiture dei cerchi sono state pensate in contrasto cromatico per richiamare lo stesso tema celebrativo.

Bentley Continental GTC one-off, il colore della carrozzeria

Anche l'abitacolo prosegue il racconto degli 80 anni con i poggiatesta ricamati con il numero simbolo dell'anniversario e una plancia con grafica aerografata che raffigura l'edificio del Design Studio insieme a un riferimento visivo alle otto decadi di produzione a Crewe. Un lavoro che, secondo Bentley, rappresenta un'espressione contemporanea dell'artigianalità che ha definito i modelli del marchio fin dai tempi delle prime vetture costruite nella fabbrica inglese.

Bentley Continental GTC one-off, i sedili

Oltre alla one-off della Continental GTC, in occasione dell’anniversario 107 Bentley di proprietà dei membri del Bentley Drivers Club sono tornate a Pyms Lane, schierate in ordine cronologico di produzione. Si parte da EXP3 per arrivare alla più recente Flying Spur Speed, passando per i modelli dell'era W.O. Bentley, quelli del periodo Derby e le storiche Blower fino alla Bentayga moderna. Il Bentley Drivers Club ha festeggiato in parallelo il proprio novantesimo anniversario.

Lo stabilimento di Crewe

Bentley Continental GTC one-off, l'abitacolo

La presentazione della Continental GTC è stata l’occasione per Bentley per raccontare lo sviluppo del proprio storico stabilimento. Costruito originariamente nel 1938 per la produzione dei motori aeronautici Rolls-Royce Merlin, la fabbrica di Crewe è diventata solo successivamente la sede della produzione Bentley, e sta ora completando una trasformazione profonda verso quella che l'azienda chiama la sua “Dream Factory” di nuova generazione. Si tratta di un impianto digitale, flessibile e integrato che riunisce design, ricerca e sviluppo, produzione e attività commerciali in un unico campus. Tra le nuove strutture ci sono il Design Studio, l'Engineering Technical Centre, l'Excellence Centre for Quality and Launch, l'Integrated Logistics Centre e il nuovo Paint Shop, inaugurato proprio questo mese dalla Principessa Reale.

Sarà proprio l'edificio più antico del sito a diventare la linea di assemblaggio della Torcal, la prima elettrica del marchio, il cui lancio globale è atteso a settembre. Andreas Lehe, responsabile del reparto produzione Bentley, ha commentato: «Generazione dopo generazione, i nostri collaboratori hanno unito artigianalità, passione e innovazione per creare alcune delle vetture più desiderabili al mondo».

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