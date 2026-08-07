Bentley Torcal, la manopola che trasforma l'abitacolo in quattro esperienze diverse

In attesa del debutto della Torcal la prima elettrica a marchio Bentley, in programma il 23 settembre a Londra, la casa automobilistica britannica continua ad anticipare alcuni dei dettagli che caratterizzeranno questo modello. Dopo aver svelato il nome, la griglia a diamante e la particolare dimensione sonora, il costruttore di Crewe ha presentato la Curation Engine, un sistema che promette di modificare l'intero abitacolo attorno allo stato d'animo di chi viaggia.

Oltre le singole regolazioni

Bentely Torcal Curation Engine, la manopola

Bentley personalizza da decenni l'esperienza a bordo delle proprie auto, tra sospensioni regolabili, sedili con 22 punti di regolazione e illuminazione ambientale a scelta. Con la Curation Engine, l'idea è quella di andare oltre questo approccio. Non si tratta più di modificare singole funzioni, ma di regolare contemporaneamente luce, suono, climatizzazione, qualità dell'aria e informazioni digitali, componendo quattro ambienti distinti pensati per stati d'animo e momenti diversi che il guidatore e i passeggeri possono sperimentare quando saliranno a bordo della Torcal o anche durante lo stesso viaggio.

Il sistema, posizionato al centro dell'abitacolo come un vero e proprio gioiello meccanico, agisce su due livelli. Il primo modifica il carattere dinamico della vettura (richiamando le modalità di guida già note su altri modelli Bentley), mentre il secondo (esclusivo della Torcal) va oltre la modalità di guida vera e propria e agisce su luce, suono ed elementi sensoriali. Così da influenzare umore e percezione del benessere.

Le quattro modalità

Bentely Torcal Curation Engine, le modifiche all'abitacolo

Bentley descrive il sistema come «radicato nella neuroscienza sensoriale» e prevede, come detto, quattro modalità selezionabili. Bentley Mode è l'impostazione predefinita, pensata per bilanciare comfort e coinvolgimento alla guida. Comfort Mode attenua le luci e rallenta il ritmo percepito dell'abitacolo, con un'opzione di “digital detox” che riduce il flusso di informazioni sugli schermi. Una soluzione pensata soprattutto per i viaggi più lunghi. Sport Mode, invece, intensifica la colonna sonora e rende più immediati gli stimoli visivi, rafforzando la connessione tra conducente e vettura. Refresh Mode, infine, è la modalità esclusiva della Torcal che aumenta la circolazione d'aria fresca e alza l'intensità della luce, con l'obiettivo di contrastare la stanchezza durante i viaggi.

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