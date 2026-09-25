Bentley Continental, tre one-off ispirate al Sole, alla Terra e alla Luna

Bentley ha presentato la Nicolaus Copernicus Collection, un trittico di one-off della Continental firmate Mulliner, la divisione di personalizzazione della Casa di Crewe. Il nome rende omaggio all’astronomo e matematico polacco Niccolò Copernico. Non a caso il progetto, nato dalla stretta collaborazione con Bentley Warsaw, è riservato esclusivamente al mercato polacco.

Il Sole, la Terra e la Luna

Bentley Continental Nicolaus Copernicus, la one-off ''Sun''

Il primo esemplare, “Sun”, si basa sulla Continental GTC S (la variante cabriolet) verniciata in Manuka Orange, con pelle Gravity Grey ed elementi principali in pelle arancione, impiallacciatura Copper Stone su plancia e cornici delle portiere, cuciture e bordatura dei tappetini in arancione. Il secondo esemplare, “Earth”, nasce sulla coupé Continental GT S in tinta esclusiva Nebula Blue. All’interno, la pelle Imperial Blue si abbina alla pelle principale Aegean Blue su plancia, fianchetti dei sedili e poggiatesta; l’impiallacciatura Galaxy Stone, la specifica cromata e le cuciture a contrasto argento completano l’ambientazione, chiusa da una consolle centrale verniciata opaca in Imperial Blue. Il terzo esemplare, “Moon”, è anch’esso una Continental GT S Coupé, verniciata in Moonstruck Silver per richiamare il colore della superficie lunare. Gli interni abbinano la pelle scura Beluga alla pelle chiara Ice sugli elementi esterni dei sedili, sui poggiatesta, sulla consolle centrale, sulla plancia e sulle strisce decorative delle portiere.

Bentley Continental Nicolaus Copernicus, i dettagli degli interni

Le tre vetture condividono il “Diagramma di Copernico”, un motivo decorativo a otto elementi luminosi che rappresenta i pianeti Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, presente sulla consolle centrale, sui pannelli trapuntati anteriori e posteriori, sulle luci di cortesia e sulla copertura del vano capote di ogni esemplare.

Meccanica e dotazioni

Bentley Continental Nicolaus Copernicus, il dettaglio della console centrale

Ciascuno dei tre esemplari monta il V8 biturbo 4,0 litri ibrido plug-in ad alte prestazioni, con una potenza di sistema di 671 CV (680 CV secondo la conversione standard da bhp; 500 kW), abbinato allo scarico sportivo in titanio. Completano la dotazione il telaio attivo di serie, i cerchi Ten Swept Spoke da 22 pollici in nero lucido e i freni carboceramici. Ogni vettura della collezione include battitacco personalizzati, una fragranza individuale e un cofanetto dedicato alle chiavi. Pochette e sciarpe ispirate alla collezione Copernico completano il pacchetto esclusivo, insieme a una playlist musicale dedicata su Spotify.

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