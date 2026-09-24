Bentley Torcal, la prima Bentley 100% elettrica: fino a 888 CV e 600 km di autonomia

Dopo foto spia e diverse anticipazioni ci siamo: debutta infatti la Bentley Torcal, la prima 100% elettrica della casa inglese. Si tratta di un modello completamente nuovo, pensato per affiancare Continental GT, Flying Spur e Bentayga.

Per 107 anni le Bentley sono state le auto più complete: prestazioni, comfort, artigianalità britannica. Torcal fissa nuovi standard in ogni ambito.

Così la descrive Frank-Steffen Walliser, CEO del marchio inglese.

Bentley Torcal: il design

Il nuovo SUV elettrico presenta linee filanti, con un linguaggio stilistico inedito per il marchio, con volumi essenziali e tagli netti. Il passo lungo e gli sbalzi corti regalano una postura potente. Il frontale, invece, si caratterizza per una griglia a diamante illuminata che richiama la Continental T. Al posteriore troviamo grafiche ribattezzate internamente ''prestigious shield''. I passaruota posteriori marcati creano un effetto che i designer chiamano ''resting beast''.

Bentley Torcal

Lunga cinque metri, Torcal offre un bagagliaio da 460 litri, oltre a un frunk da 90 litri. Un pacchetto di 25 tra radar, sensori e telecamere gestisce i sistemi ADAS.

L'auto è in grado di fare retromarcia in automatico su strade strette. Le quattro porte si aprono e chiudono da sole grazie a motori radar-controllati. Basta premere il pedale del freno per chiudere la portiera del conducente.

Interni: lusso

L'abitacolo introduce alcune novità anticipate nelle settimane passate. La prima è un tessuto in pura lana Merino, sviluppato con il lanificio inglese Fox Brothers. Si tratta del primo tessuto automobilistico certificato Responsible Wool Standard al mondo. La seconda novità è la finitura Ombré Walnut by Mulliner che n asce da mille strati di legno di noce e carta riciclata, pressati insieme e tagliati sotto il millimetro.

Bentley Torcal, interni

C'è poi Sunburst Aluminium, una rilettura del classico alluminio ''engine turned'' delle Bentley d'epoca. Il pellame è disponibile in 15 tonalità, comprese le nuove Teal, Terra e Glaze. I sedili offrono regolazione a 16 vie, riscaldamento, ventilazione e massaggio di serie. Su richiesta arrivano anche il Postural Adjust e lo Smart Seat Climate già visti su altri modelli Bentley. Chiaramente non manca la tecnologia con ampi schermi per la strumentazione e l'infotainment.

Motori, prestazioni e autonomia

Sotto la carrozzeria trovano posto due motori, uno per asse. C'è quindi la trazione integrale. La batteria è composta da 192 celle con una capacità netta di 113 kWh. Garanzia di 10 anni o 160.000 km. Nella versione base la Torcal eroga 821 CV e 1.194 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,4 secondi, con una velocità di punta di 250 km/h. La variante S sale fino a 888 CV e 1.350 Nm con il Launch Control attivo. Servono appena 2,9 secondi per lo 0-100 km/h, con velocità massima di 260 km/h.

Bentley Torcal

L'autonomia dichiarata secondo ciclo WLTP arriva a 600 km. La ricarica rapida grazie all'architettura a 800 V permette di raggiungere i 400 kW di picco e consente di portare la batteria dal 10 all'80% in soli 16 minuti. Bastano sette minuti di ricarica per recuperare circa 160 km di autonomia.

Uno degli aspetti più curiosi riguarda il sonoro del powertrain della Torcal. Bentley non ha voluto una semplice imitazione del motore termico. Gli ingegneri hanno infatti creato il Bentley Dynamic Symphony. Il risultato è un sound tipico del V8 del marchio.

4 Experience Mode

Torcal propone 4 Experience Mode che agiscono su luci, suoni, climatizzazione e informazioni a schermo. Non riguardano solo la parte meccanica dell'auto. Bentley Mode punta su un equilibrio tra comfort e sportività. Comfort Mode riduce le distrazioni, con la possibilità di nascondere le informazioni superflue sugli schermi. Sport Mode rende il suono più presente e le luci più decise. Refresh Mode aumenta invece il ricircolo d'aria per un ambiente più fresco e vivace.

Bentley Torcal

Non manca il riconoscimento facciale per caricare in automatico le preferenze del conducente. Il sistema regola sedile, sterzo e assistenze alla guida in pochi secondi.

Telaio attivo e sterzo integrale

Sul SUV elettrico troviamo una sospensione completamente attiva. Il sistema è stato sviluppato per eliminare la necessità delle barre antirollio tradizionali. Le sospensioni gestiscono infatti elettronicamente il rollio in ogni condizione di guida.

Di serie arriva anche lo sterzo integrale elettronico, con angolo massimo di 5 gradi sulle ruote posteriori. Il raggio di sterzata scende così a 11,1 metri. Per la frenata, Bentley propone dischi in ferro da 420 mm davanti e 370 mm dietro. In opzione sono disponibili dischi carboceramici da 440 mm.

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