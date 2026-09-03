La Bentley più potente di sempre è elettrica: teaser e nuovi dettagli sulla Torcal

La Bentley Torcal sarà l'auto più potente e veloce in accelerazione mai realizzata dal marchio inglese

Bentley sta continuando il lavoro di sviluppo della sua prima auto elettrica che come sappiamo si chiamerà Torcal. Nel corso degli ultimi mesi la casa automobilistica ha fornito alcune prime informazioni sul nuovo SUV e adesso ha condiviso qualche ulteriore dettaglio, compresi alcuni teaser che mostrano piccoli particolari dell'auto.

Bentley Torcal

Parlando della sua prima elettrica, la casa automobilistica ha evidenziato che Torcal sarà la Bentley più potente di sempre e quella con la migliore accelerazione. I teaser mostrano invece una porzione del cofano, del parafango anteriore e del montante A, confermando che il SUV avrà un look che richiamerà quello della Bentayga. Un'ulteriore immagine mostra una porzione del bagagliaio in cui al centro è presente il logo Bentley.

Cosa sappiamo della Torcal?

Benltey parla apertamente che la sua prima elettrica sarà il modello Bentley più potente di sempre. Effettivamente, Autocar che ha già avuto modo di guidare un prototipo, parla di un powertrain in grado di erogare circa 862 CV, quasi 100 CV in più della Continental GT Speed. Possiamo quindi attenderci prestazioni elevatissime. Tuttavia sarà sempre una vera Bentley e quindi possiamo immaginarci lusso e una grande ricerca per garantire il massimo comfort per i passeggeri.

All'interno dell'abitacolo troveremo infatti finiture in legno e in lana merino oltre a un nuovo sistema infotainment che permetterà di accedere ai servizi digitali di utilissima generazione sviluppati dalla casa automobilistica. Bentley Torcal poggerà sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) che è alla base di diversi modelli Audi e Porsche. Piattaforma che supporta un'architettura a 800 V e questo significa che sarà possibile ricaricare ad altissima potenza.

Il powertrain che disporrà di un doppio motore sarà alimentato da una batteria con una capacità di 113 kWh, la stessa della Cayenne elettrica, che dovrebbe offrire un'autonomia vicina ai 600 km WLTP. Possiamo poi attenderci che la vettura offra sospensioni pneumatiche e l'asse posteriore sterzante. Insomma, un modello sulla carta interessante che offrirà prestazioni ma anche tanto comfort e lusso. Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i suoi segreti.

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