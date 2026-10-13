AVTR prepara l'offensiva europea: nel 2027 debuttano station wagon e SUV

Il costruttore cinese AVTR prepara il proprio ingresso nel mercato europeo nel 2027, dopo oltre tre anni di pianificazione.

Debutto nel 2027, ecco i primi modelli

L'annuncio è arrivato al Salone dell'Auto di Parigi, dove il marchio ha illustrato i propri piani di espansione. Tra i partner industriali figurano due player di primo piano come Changan e CATL. I primi mercati europei dove vedremo i modelli AVTR saranno Norvegia e Spagna, con l'azienda asiatica che sta organizzando reti commerciali, assistenza e collaborazioni con operatori locali.

AVTR sbarca in Europa: i cinesi programmano l'arrivo in Norvegia e Spagna, qui il concept T09

06T e 07L aprono la gamma europea

Tra le prime vetture destinate al mercato del Vecchio Continente figurano la 06T, un'elegante station wagon, e la 07L, un SUV di lusso. Nei tre anni successivi al debutto sono previsti altri sei modelli, per ampliare l'offerta del marchio. A Parigi è stato presentato anche il concept T09 (guarda AVTR concept T09), anticipazione di un grande SUV di fascia molto alta progettato per competere con modelli premium come Zeekr 9X e persino Mercedes-Maybach GLS e la Rolls-Royce Cullinan.

T09, motorizzazioni e batteria

Il futuro sport utility di lusso sarà disponibile anche in versione elettrica con range extender. Per il mercato cinese sono previste due configurazioni: la prima abbina un motore turbo da 1,5 litri da 141 CV, un motore elettrico anteriore da 241 CV e unità posteriori da 415 CV. La seconda prevede un propulsore turbo da 2,0 litri da 201 CV, un motore anteriore da 241 CV e due motori posteriori da 302 CV. Entrambe le varianti adotteranno una batteria da 71,2 kWh. Non è ancora noto se le specifiche saranno confermate per l'Europa.

AVTR sbarca in Europa: il mercato si amplierà con altri sei modelli entro il 2030

Obiettivi globali e assistenza

Già presente in oltre 70 Paesi e regioni, Avatr punta a raggiungerne 110 entro il 2030. Il centro di design globale si trova in Germania, a Monaco di Baviera, e collabora con la sede di Shanghai. Justin Li, responsabile delle attività internazionali, ha dichiarato: ''Avatr è un marchio globale fin dall'inizio. Nei prossimi tre anni, verranno lanciati in Europa sei modelli, che spazieranno dai SUV di medie dimensioni ai SUV di grandi dimensioni, fino alle shooting brake. Nel 2027, Norvegia e Spagna saranno i mercati di lancio europei di AVATR, dove i modelli AVATR 06T e 07L faranno il loro debutto europeo, inaugurando ufficialmente un nuovo percorso per AVATR in Europa.''

Per i clienti europei è previsto un supporto completo lungo l'intero ciclo di vita del veicolo, con logistica dedicata ai ricambi, assistenza stradale e una rete di partner locali.

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