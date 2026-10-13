Geely Monjaro EM-i, il SUV Plug-in debutta a Parigi: tutte le caratteristiche

Geely protagonista al Salone di Parigi. Il marchio cinese non si è limitato a portare la city car elettrica E2 pronta alla sfida europea. Infatti, c'è pue il debutto della Geely Monjaro EM-i, un SUV dotato di un powertrain ibrido Plug-in. Curiosità, il nome Monjaro si ispira al Kilimangiaro, la vetta più alta dell’Africa.

Esterni e interni

Nata sull’architettura GEA-Evo, Geely Monjaro EM-i misura 4.800 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.700 mm altezza, con un passo 2.845 mm. Il bagagliaio ha una capacità di 633 litri, che può arrivare a 2.183 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Una vettura che si prefigge di offrire la massima sicurezza. Infatti, il SUV è stato sviluppato per conseguire il punteggio massimo di 5 stelle nei test Euro NCAP.

Geely Monjaro EM-i

Salendo a bordo troviamo un ambiente minimalista come vuole la moda oggi. Ovviamente c'è tanta tecnologia. Troviamo infatti uno schermo centrale per l'infotainment da 15,4 pollici, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e l’Head-Up Display da 25,6 pollici. La piattaforma Flyme Auto supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, mentre l’impianto audio Flyme Sound abbina 16 altoparlanti a un amplificatore da 1.000 watt. Non manca nemmeno un avanzato assistente vocale.

Geely vuole offrire tanto comfort all'interno dell'abitacolo. Per tale motivo, la nuova Geely Monjaro EM-i propone sedili dotati di riscaldamento, ventilazione e massaggio.Tanta cura è stata messa nell'insonorizzazione dell'abitacolo grazie alla presenza di vetri anteriori stratificati a doppio strato e di materiali fonoassorbenti che coprono circa l’89% dell’abitacolo. Geely ha ridotto sensibilmente anche il rumore proveniente dal rotolamento degli pneumatici. Peso in ordine di marcia: da 1.900 a 2.080 kg.

Geely Monjaro EM-i, il motore

Sotto al cofano c'è il sistema EM-i Super Hybrid di Geely composto da un motore turbo da 1,5 litri abbinato a un sistema ibrido. Più nello specifico, nella configurazione Ultra AWD con due motori elettrici, il sistema eroga fino a 246 kW (334 CV) di potenza combinata e 667 Nm di coppia massima, che consentono a Geely Monjaro EM-i di scattare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 190 km/h. La versione FWD da 201 kW (273 CV) impiega invece 7,7 secondi per arrivare a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 200 km/h.

Geely Monjaro EM-i

Il sistema ibrido è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato): 18,4 kWh per la versione Max a trazione anteriore e 29,8 kWh per la versione Ultra AWD, per un’autonomia in modalità elettrica fino a 116 km nel ciclo WLTP e un’autonomia complessiva fino a 922 km.

Il modello con doppio motore elettrico e la trazione integrale può contare sul sistema e-AWD Intelligent Electric AWD System che ripartisce la potenza in funzione delle condizioni di guida. La versione Ultra supporta inoltre la ricarica rapida in corrente continua fino a 78 kW di potenza di picco: per passare dal 30% all’80% bastano circa 15 minuti.

Non manca, infine, una completa dotazione di sistemi ADAS.

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