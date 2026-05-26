Audi: torna il V8. Sì, ma dove? Cos'ha detto il CEO Gernot Dollner

Il CEO di Audi Gernot Dollner conferma il futuro del motore V8: ecco quali modelli potrebbero adottarlo e perché la RS5 ha il V6

Mentre il mercato spinge verso l'elettrificazione forzata, a Ingolstadt c'è chi non vuole rinunciare al fascino dell'otto cilindri. Il CEO Gernot Dollner conferma: dove lo spazio e le normative lo permettono, il V8 ha ancora molto da dire.

Il fattore ingombro e le regole del gioco

Se anche tu pensavi che il destino dell'otto cilindri fosse ormai segnato, forse ti conviene aspettare a dare l'estremo saluto. Il numero uno di Audi, Gernot Dollner, ha recentemente ammesso di essere un grande sostenitore del motore V8.

Il punto, però, non è solo una questione di gusti personali, ma di architettura tecnica e di segmenti. Secondo il CEO, questo frazionamento rappresenta la soluzione ideale per i SUV di grandi dimensioni, a patto che il ''packaging'' della vettura lo consenta.

Ma attenzione: quando si parla di ingombri, non si intende solo lo spazio fisico sotto il cofano, ma la capacità di far convivere il motore con i limiti sempre più stringenti su emissioni e consumi.

Nuova Audi RS 5: la berlina

Perché la RS5 ha perso due cilindri

Per capire la strategia, devi guardare alle differenze tra le varie categorie. Se prendi come esempio la nuova Audi RS5, la scelta del V6 elettrificato è stata quasi obbligata.

I parametri di omologazione per le auto di queste dimensioni sono molto severi e non lasciano spazio di manovra: aggiungere cavalli tramite l'elettrico è stata l'unica via per mantenere alte le prestazioni rispettando i parametri ambientali.

Discorso diverso vale per modelli più imponenti, come la RS6 Avant o i grandi SUV a tre file di sedili, dove i target di efficienza sono tarati su parametri differenti, permettendo ancora qualche deroga meccanica.

Cosa bolle in pentola per SQ9 e RS6

Sebbene da Ingolstadt non arrivino conferme ufficiali sui singoli modelli, i segnali che puoi cogliere dai test su strada sono piuttosto chiari. I muletti della futura Audi SQ9, il maxi SUV a sette posti, sono già stati avvistati e il suono che esce dagli scarichi lascia pochi dubbi: sotto il cofano batte un V8 biturbo.

È probabile che anche l'erede dell'attuale SQ7 segua la stessa strada. Per quanto riguarda la sostituta della RS6 Avant, l'ipotesi più accreditata è che il sistema ibrido plug-in venga costruito attorno a un otto cilindri, per non tradire le aspettative di chi cerca il massimo della spinta.

Un futuro diviso tra Europa e America

Il vero nodo resta la geografia delle vendite. Se negli Stati Uniti le normative permettono ancora una certa libertà, in Europa il destino del V8 senza l'ausilio di un modulo elettrico è tutto da scrivere.

Dollner è stato pragmatico: ''Non è solo una questione di numero di cilindri, è il layout complessivo e l'architettura dell'auto che conta. È lì che dobbiamo trovare la risposta giusta per ogni segmento''.

In breve, finché la legge e la tecnica lo permetteranno, Audi non rinuncerà alla sua architettura più nobile. Se sei un amante della meccanica tradizionale, la buona notizia è che l'era del V8 non è ancora finita, almeno finché ci sarà qualcuno ai vertici pronto a difenderla.

Fonte:The Drive

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/05/2026