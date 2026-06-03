Audi Nuvolari: il 4 giugno torna un nome leggendario

Audi ha pubblicato un teaser sui social con la data del 4 giugno e il nome Nuvolari. Un riferimento importante che fa sognare.

Per noi italiani il nome Nuvolari non ha certo bisogno di presentazioni. Tazio Nuvolari, nato a Castel d'Ario in provincia di Mantova nel 1892, è stato uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, un protagonista di imprese rimaste nella leggenda. Ma non è un nome limitato solo a queste latitudini, anzi. Proprio le sue imprese sui principali circuiti internazionali lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Non sorprende, quindi, che Audi abbia deciso di usare quel nome. Ciò che sorprende è invece cosa sarà quest’Audi Nuvolari che verrà svelata il 4 giugno.

Cosa possiamo aspettarci

Un breve teaser con una data. Per ora solo questo, ma più che sufficiente per accendere la curiosità. Audi ha pubblicato sui propri profili social un breve video che mostra Tazio Nuvolari al volante di una monoposto d'epoca, con la data del 4 giugno. L’unica cosa certa è che il nome Nuvolari sta per tornare.

Il nome Nuvolari non è completamente nuovo per la Casa dei quattro anelli. Al Salone di Ginevra del 2003, infatti, Audi presentò la Nuvolari quattro, una concept car che segnò una svolta nella storia del marchio. La coupé 2+2 con motore V10 biturbo da 600 CV fu la prima Audi a sfoggiare la griglia Singleframe, quella calandra imponente che da allora ha definito il design del marchio per oltre vent'anni. Dietro quella matita c'era Walter de Silva, designer italiano che in quegli anni stava ridisegnando l'identità visiva di Audi.

Oggi il design di Audi è nelle mani di un altro italiano, Massimo Frascella, che lo scorso anno ha già mostrato la sua visione con la Concept C (interpretata da molti come l'erede di modelli iconici come TT (esiste anche una TT Nuvolari) e R8. La domanda che in queste ore molti si pongono è se la nuova Audi Nuvolari in arrivo il 4 giugno è un nuovo concept che anticipa ulteriormente la direzione stilistica futura, o qualcosa di più concreto.

Ma la stessa data del 4 giugno potrebbe essere indicativa. Quella data cade a ridosso del weekend del Gran Premio di Monaco, e Tazio Nuvolari era prima di tutto un pilota da corsa. Con la casa di Ingolstadt impegnata nel suo primo anno in Formula 1, il tempismo dell'annuncio difficilmente è casuale. Bisognerà attendere meno di 24 ore per sapere cosa si nasconde davvero dietro quel nome.

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