Aptera, il test indipendente sull’auto solare conferma: fino a 76 km al giorno

Le auto solari hanno una storia costellata di promesse non sempre del tutto mantenute. Lightyear, che pure collabora oggi con Nissan su soluzioni fotovoltaiche per l’Ariya, è fallita nel tentativo di produrre in serie la propria berlina solare. Sono Motors ha chiuso il progetto Sion per lo stesso motivo. I motivi sono diversi e spesso una delle difficoltà maggiori è che il beneficio in termini di chilometri di autonomia aggiunta non corrisponde alle promesse e alle ambizioni iniziali di questi progetti. Tanto che difficilmente si trovano conferme da parte di certificatori terzi. Un esempio contrario arriva da Aptera, la startup californiana che ha progettato un veicolo solare a tre ruote, la cui capacità produttiva è stata misurato da TÜV Rheinland. L’ente tedesco ha condotto tre giorni di misurazioni indipendenti presso la sede Aptera di Carlsbad, in California, confermando una produzione energetica reale compresa tra 4,23 e 4,75 kWh al giorno.

Come è stato condotto il test

Gli ingegneri di TÜV Rheinland, guidati dallo specialista Giorgio Bardizza, hanno collegato data logger e sensori calibrati direttamente sulle singole stringhe fotovoltaiche del veicolo. Così da monitorare corrente, tensione e potenza per l’intera giornata. Il team ha inoltre verificato la linea ad alta tensione che alimenta il pacco batterie, così da confermare non solo la produzione lorda dei pannelli, ma anche l’energia effettivamente trasferita alla batteria dopo le perdite di conversione.

La carrozzeria di Aptera, che ha la forma a goccia curva ricoperta di celle solari su ogni superficie, rende la misurazione piuttosto articolata. A differenza di un pannello piatto tradizionale, la produzione varia costantemente con il movimento del sole nell’arco della giornata.

I tre giorni di test sono stati condotti in condizioni diverse. Nel primo, il veicolo è rimasto parcheggiato e completamente fermo. La produzione è stata di 4,23 kWh, pari a circa 68 km di autonomia. Nel secondo, con un solo spostamento a mezzogiorno si sono ottenuti 4,40 kWh (71 km). Nel terzo, con il portellone sollevato per esporre più celle al sole (la modalità che Aptera chiama “solar maxing”) si è arrivati a 4,75 kWh, equivalenti a circa 76 km.

Va precisato che i chilometri indicati sono stime, non percorrenza misurata su strada. TÜV Rheinland ha misurato l’energia realmente trasferita alla batteria; la conversione in autonomia deriva dall’obiettivo di efficienza dichiarato da Aptera, 100 Wh per miglio (circa 62 Wh/km).

Il dato più significativo, però, a detta di Aptera, è quello del primo giorno. Senza alcun intervento, il veicolo ha comunque superato l’obiettivo dichiarato di 64 km di autonomia solare giornaliera.

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