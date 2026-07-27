Nasce Stella Juva: l'ambulanza a energia solare che porta le cure dove non arriva nessuno

Stella Juva, così si chiama la prima ambulanza al mondo alimentata a energia solare grazie alla presenza di pannelli solari. Questo interessante progetto è frutto del lavoro del Solar Team Eindhoven. L'obiettivo è quello di creare un veicolo per rendere l'assistenza medica accessibile alle persone che vivono nelle zone più remote dove le stazioni di benzina sono rare o assenti e così pure le colonnine per la ricarica.

Un progetto per portare aiuto dove serve

Il Solar Team Eindhoven si è ispirato alle iniziative delle Nazioni Unite per rendere l'assistenza sanitaria di qualità accessibile a tutti. Per questo, Stella Juva non è un'ambulanza tradizionale, pensata cioè per portare le persone in ospedale. L'idea è quindi quella di offrire assistenza medica in loco. Una sorta di mini clinica mobile, quindi. Gli operatori sanitari potranno effettuare, ad esempio, esami del sangue, screening per malattie come la tubercolosi e la malaria, somministrare vaccini ed eseguire ecografie alle donne in gravidanza.

Stella Juva

L'aspetto più interessante di Stella Juva sono i suoi pannelli solari che oltre a fornire energia per la trazione (è un veicolo elettrico), alimentano anche le apparecchiature mediche presenti a bordo. In una giornata di sole, si prevede che l'ambulanza possa percorrere fino a 715 km.

Test reali in Kenya

Nello sviluppo di Stella Juva, il team di studenti ha collaborato con organizzazioni sanitarie internazionali come Amref Health Africa, precedentemente nota come Flying Doctors. Amref Health Africa lavora da quasi 70 anni per migliorare e rendere più accessibile l'assistenza sanitaria in Africa. Nelle zone remote, gli operatori sanitari a volte percorrono lunghe distanze in bicicletta e l'energia affidabile non è scontata. Veicoli come Stella Juva potrebbero quindi essere moto importanti per le loro attività.

Sebbene non siano state fornite particolari informazioni tecniche, il veicolo del Solar Team Eindhoven non nasce solo come un esercizio di stile. Infatti, Il team Solar di Eindhoven si recherà in Kenya ad agosto. In questo Paese, il team testerà Stella Juva in luoghi in cui il veicolo potrebbe essere impiegato in futuro. In diverse aree remote, verranno simulati scenari sanitari, come il trattamento di pazienti affetti da tubercolosi. Ciò consentirà al team di valutare l'efficacia dell'ambulanza a energia solare in condizioni reali.

VEDI ANCHE

Tags