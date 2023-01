Aptera Launch Edition: ecco il tre ruote "yankee" che viaggia con la forza del sole

TRE RUOTE A ENERGIA SOLARE La factory americana Aptera ha annunciato il debutto di una versione Launch Edition del suo veicolo elettrico a energia solare. Questa è la prima di una serie di oltre 40.000 ordini che hanno l’obiettivo di trasformare in realtà i veicoli elettrici alimentati dal sole. La Aptera Launch Edition è il veicolo più vicino possibile al concetto di guida a zero emissioni, poiché la tecnologia a celle solari da 700W aggiunge fino a 40 miglia (64 km) di autonomia al giorno. Una percorrenza coerente con le necessità degli utenti medi americani, che non dovrebbero mai collegare l'auto alle colonnine di ricarica in zone con un'elevata esposizione al sole. Invece, in luoghi come New York o Chicago, con un’esposizione solare più breve, un proprietario dovrebbe collegare l'auto solo tre volte all'anno.

FUNZIONALE ANCHE IN EUROPA? PERCHÈ NO... Vale la pena ricordare che si tratta degli scenari migliori, calcolati utilizzando un tragitto giornaliero medio di 29 miglia (47 km), secondo le proiezioni fornite da Aptera. E il Dipartimento dei trasporti americano, afferma che il tragitto giornaliero medio è inferiore alle 35 miglia (50 km), il che rende la Launch Edition una prospettiva molto interessante negli stati più soleggiati. Detto questo, viene logico pensare che anche sul Vecchio Continente – in particolare nella zona sud dell’Europa – valga lo stesso ragionamento, con la Aptera che potrebbe diventare un valido mezzo alternativo e, soprattutto, molto rispettoso dell’ambiente.

Aptera Launch Edition: veicolo con tre ruote e ricarica a energia solare AERODINAMICA E LEGGEREZZA I PUNTI CARDINE Ma veniamo al modello, che è costruito con materiali ultraleggeri e ultraresistenti e il design è stato studiato in funzione dell'aerodinamica. Ciò consente all’EV di far scivolare via l'aria in maniera molto efficace, utilizzando solo un quarto dell'energia che una tipica BEV, come la Tesla Model 3, potrebbe fare. Il coefficiente di resistenza dichiarato (Cx) è di appena 0,13, il che la renderà l'auto più efficiente del pianeta dal punto di vista aerodinamico, quando entrerà in produzione. Detto dei numerosi pregi lato sostenibilità ambientale, veniamo alla parte più concreta dell’uso di questo veicolo. Innanzitutto, si appoggia solo su tre ruote e monta due sedili, quindi si inizia con qualche rinuncia per renderlo il più efficiente possibile.

Aptera Launch Edition: grande autonomia grazie ad aerodinamica e leggerezzaPRESTAZIONI MOLTO INTERESSANTI Aptera ha pubblicato solo le specifiche tecniche di base per la Launch Edition, per esempio è a tre ruote motrici, il che significa che, tecnicamente, è un AWD. Ogni ruota ha un motore incorporato, ma non viene fornito alcun dato di potenza. Invece, il costruttore americano ha dichiarato i dati sulle performance e quelli sono incoraggianti. Raggiungerà i 60 mph (98 km/h) in quattro secondi e potrà superare 100 mph (160 km/h). L’abitacolo biposto è essenziale, ma nella dotazione standard troviamo climatizzatore, portabicchieri, un quadro strumenti digitale e un sistema infotainment con touchscreen da 12,8 pollici, connettività bluetooth e un impianto audio molto efficace. Grazie alla particolare forma della carrozzeria, il bagagliaio è capiente, con oltre 920 litri.

Aptera Launch Edition: un motore elettrico per ogni ruotaNON SOLO ENERGIA SOLARE Lato alimentazione, la Aptera Launch Edition non si basa solo sull'energia solare. Il veicolo è venduto con una suite completa di opzioni di ricarica pur avendo un potenziale di 11.000 miglia all’anno (circa 17.700 km) di percorrenza con l’energia solare. L'utilizzo di una presa domestica standard aggiunge 13 miglia (21 km) di autonomia ogni ora. La capacità di ricarica a 240V aggiunge altre 57 miglia (92 km) all'ora, mentre la ricarica rapida CC aggiunge da 400 a 600 miglia (da 640 a 970 km) all'ora. Aptera dichiara un'autonomia di 400 miglia (640 km) per questa la Launch Edition, ma esisterebbe un modello in grado di percorrere 1.000 miglia (oltre 1.600 km) con una singola ricarica.

Aptera Launch Edition: abitacolo essenziale ma ben rifinitoLE PAROLE DEL MANAGER “La nostra edizione di lancio è l’occasione per mostrare al mondo qualcosa che non è mai esistito prima”, ha affermato Chris Anthony, co-fondatore e co-CEO. “La nostra identità in Aptera riguarda la trasformazione, la reinvenzione e le sorprese. La Launch Edition è la nostra occasione per guidare un movimento che è per tutti. Siamo la mobilità solare e siamo il futuro”, ha concluso. Insomma, un progetto ambizioso, che può avere una ragione di esistere per diversi motivi, in primis, quello sulla sostenibilità ambientale. In Europa non sarà facile vedere un veicolo del genere muoversi per le strade, tuttavia il potenziale sembra elevato e la strada verso la transizione elettrica è aperta anche da noi, non solo al di là dell’Oceano.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/01/2023