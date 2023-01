Tre ruote is megl' che uan: la trike diventa elettrica

La versatilità delle biciclette elettriche è fuori discussione: ce n’è per tutti i gusti e tutte le esigenze, dalle stradali ultra-performanti (come le Ducati Futa, per dire la prima che mi viene in mente) alle gravel o alle mountain-bike di Yamaha, capaci di arrivare praticamente ovunque. E poi le urban, le FAT, e chi più ne ha più ne metta. Nel segmento mancavano giusto le biciclette a tre ruote, le cosiddette trike: una lacuna che ha deciso di colmare l’azienda americana Lectric con la sua XP Trike.

Lectric XP Trike, motore posteriore e differenziale

A COSA SERVE La configurazione delle trike permette di rimanere più facilmente in equilibrio, e per questo motivo è spesso utilizzata da chi ha problemi a utilizzare una bicicletta tradizionale. In versione elettrica, viene comoda per spostarsi senza problemi in città, in strada o persino per affrontare qualche gitarella fuori porta. Il campo di utilizzo migliore di una trike rimane comunque quello di bicicletta da carico, con la disponibilità di spazio che offre al posteriore, e la possibilità di agganciare anche un piccolo rimorchio.

Lectric XP Trike, motore posteriore e differenziale

POWERTRAIN La Lectric XP si presta bene a essere utilizzata come bici da “soma” grazie al motore da 1.092 W (quasi un CV e mezzo) montato al posteriore che consente di trainare pesi importanti, ma anche di affrontare salite di una certa pendenza. La velocità massima è limitata a 25 km/h. Sull’asse posteriore si trova inoltre un differenziale, così che le ruote possano muoversi a velocità diverse in maniera indipendente l’una dall’altra. Notevole. A muovere il motore ci pensa una batteria montata sul tubo sella dalla capacità di 672 Wh, sufficiente per coprire un’ottantina di chilometri in condizioni ottimali di strada e temperatura. Per chi ha esigenze ancora superiori, è comunque possibile portarsi appresso una seconda batteria di ricambio da scambiare in pochi secondi.

VEDI ANCHE

Lectric XP Trike, visuale laterale

COMFORT SOPRATTUTTO Considerata la platea a cui si rivolge, ma anche il fatto che è una bicicletta su cui passare un po’ di tempo, Lectric ha pensato anche al comfort di chi la usa, a cominciare dal telaio a geometria step-through, per salire e scendere senza fatica. Il manubrio è alto rispetto alla sella, così da poter pedalare con la schiena dritta. Non mancano poi diversi agganci per borraccia. Ah, da ultimo, il telaio è pieghevole: la Lectric XP non entrerà di certo nel bagagliaio di una 500, ma in quello dei giganteschi SUV americani sì.

Lectric XP Trike, si piega e può essere caricata in auto

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA La Lectric XP Trike verrà venduta per ora solo negli Stati Uniti, e non è ancora disponibile sul mercato. Le prenotazioni apriranno il prossimo 7 febbraio, con le consegne previste per il mese di aprile. Il prezzo? Decisamente allettante: 1.499 dollari (tasse escluse).

SCHEDA TECNICA LECTRIC XP

Telaio Alluminio 6062, pieghevole Motore 500 W posteriore, (1.092 W di picco) Batteria 672 Wh Autonomia 80 km Ruote 20” per 2,6” Assistenza 5 livelli Cambio 36x16, rapporto singolo Freni Idraulici, a disco da 180mm Display LCD anteriore Colore Grafite Prezzo 1.499 dollari

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/01/2023