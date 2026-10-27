Alpine A390, si prepara una versione con un solo motore? Cosa mostrano le foto spia e cosa sappiamo

Alpine potrebbe preparare una versione più semplice della A390, la sua fastback elettrica. A farlo pensare sono le foto spia che mostrano un prototipo completamente camuffato in prova insieme a due Renault Scenic elettriche. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di una nuova versione d’accesso con un solo motore elettrico. Le immagini però vanno lette con cautela.

Oggi la A390 ha sempre tre motori

Alpine A390, il retro del prototipo

Per capire perché l’ipotesi è interessante bisogna partire dalla gamma attuale. La A390 è in vendita in Italia in due versioni, la GT da 400 CV e la GTS da 470 CV. Entrambe hanno tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, che permettono di gestire in modo indipendente la spinta delle ruote dietro. È una soluzione costosa e sofisticata, che caratterizza la sport fastback ma la rende anche impegnativa da produrre. La A390 è stata progettata fin dall’inizio per ospitare uno, due o tre motori. Una versione con un solo motore sarebbe quindi una vera novità, più leggera e più semplice delle attuali.

Cosa si vede nelle foto

Alpine A390, foto spia

Il prototipo ha la sola scritta A390 sul portellone, cerchi da 20'' dal disegno più semplice e pinze dei freni non rosse. Sono però caratteristiche che anche la GT di serie può avere, perché monta già cerchi da 20 pollici, non ha le pinze rosse della GTS e il monogramma sul portellone si può personalizzare o togliere. L’unico dettaglio davvero diverso è il disegno dei cerchi, più aerodinamico rispetto a quelli diamantati della GT, ma su un prototipo potrebbe trattarsi anche di un componente provvisorio. Più significativa è la compagnia. La A390 condivide buona parte della tecnologia elettrica con la Renault Scenic, che usa un solo motore, e vedere i due modelli in prova insieme rende l’ipotesi più plausibile.

Il momento di Alpine

Alpine non ha confermato nulla e non ha comunicato dati tecnici. L’ampliamento della gamma dovrebbe arrivare per il 2027, un anno intenso per il marchio. Nello stesso periodo è attesa la nuova A110 elettrica, la prima sportiva sulla piattaforma Alpine Performance Platform, e l’amministratore delegato Philippe Krief ha appena confermato che la futura 2+2 avrà uno stile moderno, senza richiami alla A310 Vision vista al Salone di Parigi. Una A390 più semplice permetterebbe al marchio di allargare il proprio pubblico, a patto di non rinunciare al carattere sportivo che lo distingue.

FONTE: motor.es

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