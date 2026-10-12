Alpine A310 Vision, il concept della sportiva che reinterpreta l’icona degli anni Settanta

Alpine ha portato a Parigi la A310 che la storia non ha mai visto. Si chiama A310 Vision ed è un concept in esemplare unico che prende la sportiva del 1971 e la reinterpreta con il linguaggio di oggi. Chi sperava in un’anteprima della futura coupé di serie resterà però deluso: Alpine dice chiaramente che si tratta di un esercizio di stile.

Una A310 come l’avrebbe disegnata oggi

Alpine A310 Vision, il design

Il pretesto è una doppia ricorrenza: 55 anni per la A310 a quattro cilindri, 50 per la V6. Per festeggiarle i designer hanno lavorato con una A310 vera, piazzata in mezzo allo studio come riferimento vivo, tra schizzi a mano, volumi osservati da vicino e linee analizzate una per una. L’obiettivo non era la copia. Era capire che cosa sarebbe diventata quell’auto con i linguaggi, i materiali e i mezzi di oggi.

Alpine A310 Vision, la vista laterale

L’originale era nata nel 1971 per proseguire la storia aperta dalla Berlinette, con una silhouette spettacolare e subito riconoscibile: tesa, geometrica, radicale, bassa, larga e scultorea, pensata per incarnare la «A» a freccia del marchio e la sua spinta in avanti. Per Alpine era un design semplice, espressivo e senza tempo, e la Vision prova a estenderne lo spirito invece di riprodurne le forme. Dentro ci sono la purezza delle prime quattro cilindri e il carattere più muscoloso delle V6, quelle con i passaruota allargati.

Com’è fatta

Alpine A310 Vision, il retro

Le proporzioni sono quelle di una sportiva estrema. La Vision è lunga 4,55 m, alta 1,18 m e larga 2,03 m nel punto massimo, al posteriore, con un passo di 2,45 m. Poggia su cerchi a forma di «A» triangolare, un richiamo ai cerchi pieni in metallo delle prime A310. La carrozzeria in alluminio contrasta con la fascia bassa nera, trattata in modo organico e ispirata alla Formula 1, e con l’abitacolo a bolla semitrasparente.

Alpine A310 Vision, il dettaglio del posteriore

Il frontale nasconde il pezzo forte. I fari sono integrati in una flessione della carrozzeria e, con un effetto pop-down, si rivelano solo all’avviamento, quasi a mostrare il carattere dell’auto. Sul cofano c’è un pozzetto S-duct dai contorni netti ma morbidi. Una lama chiamata «Y zero» attraversa il centro della vettura e crea un punto di fuga verso la coda, dove l’alettone è diviso in due parti con una trasparenza che richiama ghiaccio e montagne. I fanali a lama fanno anche da elemento aerodinamico, perché generano carico.

Interni e piattaforma APP

Alpine A310 Vision, le ruote

L’abitacolo resta volutamente solo suggerito, perché il concept è pensato soprattutto per l’esterno. Attraverso la bolla si intravedono sedili dalle forme organiche, elementi unificati in colori decisi in stile colour block e comandi fisici ispirati al mondo dell’hi-fi. La base tecnica è la piattaforma APP, la stessa che sosterrà la prossima generazione di A110. Alpine la presenta come un’architettura pensata per spingere i limiti delle sportive senza rinunciare a una modularità pratica, e che permette di esplorare proporzioni e volumi nuovi.

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