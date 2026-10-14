Al volante della nuova Mazda CX-30 2027: ecco come cambia

Stravolgerla non era necessario perché è già un grande successo, ma per il 2027 Mazda non rinuncia a qualche piccolo ma significativo aggiornamento alla sua CX-30.

Mazda CX-30 2027

I fari adattivi ora hanno un controllo più sofisticato, certi allestimenti hanno i mancorrenti sul tetto, tra gli optional compaiono anche i sedili ventilati e la frenata automatica di emergenza ora riconosce anche le motociclette. Non solo, ti assiste anche agli incroci e previene le collisioni secondarie: quelle che possono capitare dopo un primo impatto che ti ha fatto perdere il controllo dell'auto.

La gamma si completa poi del nuovo allestimento Homura Plus e della nuova versione speciale Makoto che spicca per la selleria in un luminoso denim grigio e per la mascherina frontale nera invece che cromata.

Mazda CX-30 2027 Makoto, il tessuto denim dei sedili

Per il resto CX-30 rimane l'ottimo crossover che già conosciamo. Forte di una linea slanciata, proporzionata e dinamca, gioca sapientemente con i raggi di luce con l'aiuto di colori davvero azzeccati: brillanti e molto profondi. E se tra le ultime novità troviamo il grigio chiaro Aero Grey e il verde Zinc Green, sono ancora il Soul Red Crystal (una delle più belle vernici rosse sul mercato) e il metallizzato Machine Grey a dare massimo lustro alle forme dell'auto.

Per chi non la conosce, Mazda CX-30 è lunga 4 metri e 40 e ha un bel bagagliaio da 430 litri: le misure giuste per soddisfare le esigenze dei single come delle giovani famiglie. La qualità percepita è sempre un fiore all'occhiello e passa per materiali morbidi, montaggi molto curati e finiture dal sapore premium.

Quasi tutte le superfici dalla linea di seduta in su sono rivestite in materiali morbidi dall'aspetto pregiato e anche quanto a soluzioni ergonomiche siamo al top, visto che la praticità e la fruibilità dei vari comandi ha la precedenza sulle discutibili mode che vedono passare sempre più funzioni chiave per enormi e ''distraenti'' display a centro plancia.

Una soluzione, quella del ''tutto touch'' tanto cara alle case cinesi, che da un lato consente un design degli interni più pulito, ma soprattutto comporta risparmi tutt'altro che trascurabili in fase di produzione del veicolo.

La CX-30, invece, conserva il piacere dei comandi analogici, a partire dalla comoda rotella tra i sedili per comandare lo schermo da 10 pollici a centro plancia (che da parte sua diventa touch una volta che colleghi uno smartphone). Ai comandi vocali risponde Alexa, ma per tutte le funzioni d'uso più comune - dall'audio al clima - ci sono comandi fisici intuitivi e facili da trovare e da usare affidandosi solo al tatto: senza togliere gli occhi dalla strada.

Anche la leva del cambio - automatico sull'auto in prova - rappresenta tuttora la scelta migliore per gestire le varie condizioni di guida: a partire dal passaggio dalla marcia avanti alla retro e viceversa, nelle manovre di parcheggio come nelle inversioni di marcia che richiedono di essere effettuate con immediatezza.

Mazda CX-30 2027 Makoto, dettaglio del volante

L'auto in prova ha un motore da 2.500 cc, con 140 cv e 238 Nm: buoni per 194 km all'ora di velocità e uno 0-100 in 9,7 secondi, che diventano 10,3 secondi con il cambio automatico a 6 rapporti. Guidare la CX-30 mi piace molto anche se in ripresa spinge meno di quello che mi aspetto da una simile cilindrata. Di fatto, per renderla dinamica, va tenuta su di giri, cosa facile con il cambio automatico, che mi segue davvero bene quando decido di utilizzarlo in modalità manuale con la leva tra i sedili.

Mancano, è vero, le palette dietro al volante, ma la leva non le fa rimpiangere più di tanto, perché si usa in modo rapido e intuitivo. Uno scatto a sinistra attiva la modalità manuale e sequenziale, e da qui in poi, spingi in avanti per scalare e tiri indietro per passare al rapporto superiore: come sulle auto da rally di qualche tempo fa.

Ci pensano poi lo sterzo davvero preciso e l'assetto equilibrato, con ammortizzatori capaci di tenere sotto stretto controllo l'auto anche sull'asfalto ondulato o rovinato, a restituirmi lo spirito Jinba Ittai delle vere Mazda (termine giapponese che si riferisce alla comunicazione profonda tra cavallo e cavaliere).

Sospensioni posteriori a ponte torcente, invece che dotate di più raffinati schemi a ruote indipendenti, non pregiudicano comfort né precisione di guida e un sistema elettronico sfrutta le pinze dei freni per rendere l'auto più controllata e stabile nei cambi di direzione: un sistema efficace, ma che tende a surriscaldare un po' i freni se sottoposto a sforzo eccessivamente prolungato, come su una lunga strada tortuosa affrontata col coltello tra i denti.

Particolarmente modulabile è la frenata, che richiede però una pressione sul pedale più decisa del normale per passare da un blando rallentamento a una decelerazione davvero intensa.

I consumi (in attesa del MotorRing)

I consumi risentono tantissimo dello stile di guida e dal percorso. Nelle migliori condizioni si riesce a strappare 5 litri e mezzo per 100 km, con il contributo del sistema che spegne automaticamente due dei quattro cilindri, quando guido a bassissima velocità con un filo di gas. Nell'uso normale da commuter, tuttavia, è più frequente viaggiare tra i 6 litri e mezzo e 7 litri e mezzo per 100 km, con valori anche più alti negli stop and go dell'ora di punta o nella guida sportiva.

Pur goduriosa da condurre al galoppo sulle strade di montagna, la CX-30 è fedele e ancora più apprezzata compagna nella guida di tutti i giorni, dove fa valere dimensioni perfette per svicolare negli spazi ristretti delle città più trafficate (io ci ho fatto inversione senza imbarazzo in una strada chiusa del centro di Tirana, in Albania) e un comfort di marcia sopraffino. Che passa per le sospensioni a cui ho già accennato, e pure per un'insonorizzazione curata, che tiene sempre a briglia corta le (gradevoli) sonorità del propulsore come le rumorosità esterne.

Peccato solo che gli aiuti alla guida non comprendano la guida assistita di secondo livello: il crossover Mazda non si fa mancare i sistemi principali, come il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza e l'aiuto al mantenimento di corsia, ma se lasci il volante, non rimane da sola al centro della strada, per serpeggiare invece da un margine all'altro della carreggiata (e talvolta uscirne).

Mazda CX-30 è proposta anche con il più piccolo ma più prestante motore 2.000 e-Skyactive X, anche lui mild-hybrid che va a benzina ma in molti casi funziona un po' come un diesel. Per lui i cavalli sono 186 accompagnati da 240 Nm di coppia: buoni per 204 km/h di velocità e uno 0-100 in 8,3 secondi.

Questa versione dichiara consumi leggermente più contenuti e può avere non solo il cambio automatico (vale 2.000 euro) ma anche la trazione integrale per 2.200 euro in più. E a proposito di euro, i prezzi vanno da 28.850 a 38.950 euro con una promo di lancio fino al 31-12-2026 che vale fino a 3.900 euro in caso di permuta o rottamazione con finanziamento, che prevede 36 rate da 156 euro con TAN al 2,99% e TAEG del 4,36: scopri i dettagli su Mazda.it.

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