Aixam Easy e Coupé: prova e prezzi delle minicar elettriche

Ho provato le minicar elettriche Aixam Easy e Coupé: guida dai 14 anni, fino a 113 km di autonomia, prezzi da 10.499 euro

Aixam Mega, sinonimo di minicar, esiste dal 1983, quindi molto prima che Fiat Topolino e Citroën Ami contribuissero ad aprire il mercato. La casa francese tiene botta alla concorrenza di Stellantis grazie a una gamma articolata che parte dall'Easy, il modello d'accesso, e sale fino alle versioni premium tra cui la Coupé, riconoscibile per il tetto spiovente, la Crossover e la City.

Aixam Coupé GTI

Cos'è (e cosa non è) un quadriciclo leggero

Prima di parlare di guida, vale la pena chiarire il contesto. I quadricicli leggeri classe L6 non devono rispettare le stesse norme delle auto: niente crash test obbligatori, niente ABS di serie, niente frenata automatica di emergenza.

Non sono auto in miniatura, ma qualcosa di più vicino a uno scooter con quattro ruote e una cabina che ti ripara dalla pioggia. Due terzi degli utilizzatori in Italia sono under 18, ma non mancano adulti che li usano per sfuggire ad alcune ZTL, svicolare nel traffico o per altre esigenze particolari.

Aixam Easy Access, l'interno

Dimensioni, carrozzeria e dotazioni

Lunghezza 2,77 metri, larghezza 1,50: le misure dell'Easy te la dicono lunga su dove puoi infilarti. La carrozzeria è in plastica, mentre a bordo la plancia della Easy offre una soluzione curiosa: una superficie neutra che puoi personalizzare con pellicole adesive.

Nella versione provata è una pellicola riscrivibile su cui disegnare o scrivere con i pennarelli in dotazione — una trovata che piace ai giovanissimi, ma che risulta comoda anche per prendere annotazioni quando sei fuori casa.

Di serie trovi chiusura centralizzata con telecomando, supporto smartphone e vetri elettrici. La ventilazione è inclusa, l'aria condizionata e il sistema audio Bluetooth si pagano a parte. Il bagagliaio da 422 litri si apre tramite una leva nel montante.

Aixam Easy Access, il bagagliaio

Versioni e prezzi: quante batterie vuoi?

L'Easy attacca a 10.499 euro nella versione elettrica Access con batteria standard, che garantisce fino a 75 km di autonomia con una ricarica in 2 ore e 45 minuti da presa domestica. Vuoi più autonomia? La versione Easy Chic da 113 km costa 2.500 euro in più (12.999 euro totali) e ricarica in 3 ore e 45. È disponibile anche una versione con motore diesel.

I modelli premium come la Coupé (da 17.999 euro) aggiungono sedili riscaldati opzionali, un display da 23 pollici con strumentazione digitale, Apple CarPlay e Car Auto (un altro modo per collegare lo smartphone), ricarica wireless, sensori di parcheggio e anche la retrocamera.

Aixam Coupé GTI, lo schermo da 23 pollici della strumentazione

Come si guida

Velocità massima 45 km/h, guida consentita dai 14 anni con licenza AM. Sali a bordo della Easy e la prima cosa che noti è l'acceleratore molto progressivo: la spinta cresce in modo graduale e prevedibile, facile da gestire anche per chi non ha ancora esperienza. Il volante è molto demoltiplicato, quindi nelle curve cittadine devi girarlo più del normale e lavorare parecchio con le braccia.

L'insonorizzazione è quasi assente: il rumore da Minipimer del motore elettrico si sente chiaramente in abitacolo. Non aspettarti il silenzio né le colonne sonore artificiali di un'auto elettrica normale.

Sulla Coupé ritrovi sensazioni simili. Il freno, in particolare, è molto progressivo su entrambe le vetture. Quasi troppo: bisogna pestare con decisione per ottenere decelerazioni importanti.

In fondo, però, ti aiuta a dosare meglio la frenata sul bagnato, dove l'ABS è disponibile solo a pagamento. E quanto a comfort, le sospensioni superano la prova tombino con una sufficienza piena.

Comodo il comando rotante per selezionare marcia avanti, folle e retromarcia. Un dettaglio da non dimenticare: una volta parcheggiato, tira il freno a mano perché non c'è la posizione P dei cambi automatici e in folle il mezzo si muove. Attenzione anche ad alcune lamiere e bordi in plastica poco rifiniti, presenti sia nell'abitacolo sia sui pannelli delle porte, contro cui ci si può graffiare.

Come si compra

Se pensi che un quattordicenne userà la minicar per pochi anni e poi passerà a qualcosa di targato, le formule di finanziamento possono fare al caso tuo.

Con il valore futuro garantito sull'Easy da 10.499 euro paghi 3.950 euro di anticipo e 36 rate da 59 euro al mese; al termine puoi restituire l'auto, cambiarla o riscattarla per 5.775 euro. In totale, tre anni ti costano poco più di 6.000 euro.

In alternativa c'è il noleggio a lungo termine a 296 euro al mese per 36 mesi, con manutenzione, assistenza e assicurazione Kasko incluse.

La garanzia è di due anni, come previsto dal codice del consumo, con tre anni e un programma specifico sulla batteria. In Italia ci sono circa 150 officine specializzate e un centro logistico con i ricambi più richiesti.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/06/2026