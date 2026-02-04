Volante Logitech G29 scontatissimo su Amazon. Se sei abbastanza veloce

Il Logitech G29 con pedaliera è scontato su Amazon: 218 euro contro 343. Lo sconto raggiunge il 36%, ma l'offerta è a tempo

Se stai pensando di fare il salto a un volante serio per dare una svolta alle tue gare di Sim Racing, questo è il momento giusto. Logitech ha tagliato il prezzo del suo G29 Driving Force, il volante con pedaliera pensato per PlayStation e PC, che in questi giorni si trova su Amazon a circa 218 euro, contro i 343 di listino.

Volante Logitech G29

Perché il G29 è ancora una scelta solidissima

Il Logitech G29 è uno dei volanti più diffusi in assoluto tra chi vuole un’esperienza di guida più credibile senza svenarsi. L’idea è semplice: più controllo, più feedback, più immersione rispetto a qualsiasi controller tradizionale.

Al posto di levette e grilletti ti ritrovi tra le mani un volante a grandezza reale, abbinato a una pedaliera con frizione, freno e acceleratore. Esattamente quello per cui giochi come Gran Turismo, Assetto Corsa, iRacing o F1 sono stati pensati.

Compatibilità ampia e sterzo realistico

Il G29 è compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, quindi funziona su più piattaforme senza complicazioni. Il volante offre una rotazione di 900 gradi, pari a due giri e mezzo da fine corsa a fine corsa: abbastanza per gestire curve, tornanti e controsterzi come su un’auto vera.

Il rivestimento in pelle cucita a mano dà una buona sensazione di qualità e resistenza nel tempo, mentre dietro al volante trovano posto palette in acciaio inox, sempre pronte per cambiare marcia senza mollare la presa.

Il cambio manuale in dotazione con il volante Logitech G29 in offerta

Force feedback che si sente davvero

Uno dei punti forti del G29 è il force feedback a doppio motore. Qui non si parla di semplici vibrazioni: il volante oppone resistenza, si irrigidisce, si alleggerisce e “scappa” tra le mani in base a quello che succede in pista. Cordoli, perdita di aderenza, sovrasterzo e fondi irregolari diventano informazioni fisiche, non solo visive.

Logitech utilizza inoltre ingranaggi elicoidali, più fluidi e silenziosi rispetto ai sistemi tradizionali. Il risultato è uno sterzo più progressivo e meno rumoroso, anche nelle sessioni più aggressive. Il fissaggio con morsetti robusti mantiene il volante ben saldo su scrivanie e postazioni da sim racing.

Pedaliera: qui si fa la differenza

La pedaliera inclusa è uno dei motivi per cui il G29 resta così apprezzato. I pedali sono realizzati in acciaio e sono sensibili alla pressione, non semplici interruttori on/off. Il freno, in particolare, ha una risposta non lineare che simula meglio la frenata reale, aiutando a dosare l’ingresso in curva.

Anche la disposizione dei pedali è regolabile, così da adattarsi a diverse posizioni di guida. Nel complesso, il pacchetto volante + pedaliera porta a un miglior controllo dell'auto, con giri più puliti e tempi più ripetibili.

Volante Logitech G29 in bundle con pedaliera e cambio per Playstation

Prezzo, accessori e durata dell’offerta

Al momento il Logitech G29 è proposto su Amazon a circa 218 euro, con uno sconto intorno al 36% rispetto al prezzo standard di 343 euro. La spedizione è inclusa, ma l'offerta a tempo scade domenica 8 febbraio.

Chi vuole completare il setup può aggiungere in un secondo momento il Driving Force Shifter o altri accessori Logitech compatibili, ma il G29 funziona perfettamente anche da solo.

Vale ancora la pena nel 2026?

La risposta breve è sì. Se giochi spesso a titoli di guida, il Logitech G29 resta uno dei migliori punti di ingresso nel mondo del sim racing. Non è un volante professionale da postazione fissa, ma offre un equilibrio riuscito tra realismo, robustezza e facilità d’uso.

Con questo sconto, la soglia d’ingresso si abbassa parecchio. E se stavi aspettando “l’occasione giusta”, probabilmente è questa. Ma solo se sei abbastanza veloce a coglierla.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/02/2026