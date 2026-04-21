Souo S2000: a tu per tu con la nuova regina delle cruiser. Guarda il video

Dimentica per un attimo le certezze che avevi sulla Honda Gold Wing. Se pensavi che il trono delle grandi viaggiatrici fosse assegnato a vita, dalla Cina arriva una pretendente che punta a sparigliare le carte. Si chiama Souo S2000, è prodotta dal gruppo GWM e mette sul piatto una scheda tecnica che sembra uscita da un esercizio di stile, ma che invece è realtà produttiva.
GWM Souo S2000, vista frontale
Un cuore a otto cilindri
L'elemento che cattura tutta l'attenzione è senza dubbio il motore: parliamo dell'unico boxer a 8 cilindri da 2.000 cc attualmente montato su una moto di serie. Un frazionamento imponente che definisce non solo l'estetica, ma l'intero carattere del mezzo.
Salendo a bordo, il ''ponte di comando'' ti accoglie con un manubrio in alluminio di ottima fattura e finiture cromate su manopole e blocchetti che richiamano, senza troppi misteri, il feeling delle cruiser americane. Sul serbatoio, una tastiera dedicata e un comando rotante per l’accensione gestiscono l’elettronica di bordo.
Tecnologia e comfort di bordo
La guida promette di essere fluida e votata al relax: il cambio è automatico e, infatti, la leva della frizione è assente. Se però preferisci mantenere il controllo, puoi sempre intervenire manualmente tramite le levette per il comando sequenziale posizionate sul blocchetto sinistro. Trattandosi di una ammiraglia, la dotazione è ovviamente completissima:
Cruise control per i lunghi trasferimenti autostradali
Impianto audio con diffusori integrati ai lati della strumentazione
Plexi telescopico regolabile elettricamente in altezza
Sella generosa, pensata per macinare chilometri in coppia senza affaticarsi
Ciclistica e prestazioni
Nonostante le dimensioni, la Souo S2000 non rinuncia a soluzioni tecniche raffinate. All'anteriore spicca una sospensione a parallelogramma che evoca da vicino lo schema utilizzato da BMW, mentre il reparto frenante parla italiano grazie a pinze Brembo ad attacco radiale.
I numeri, però, impongono rispetto: la bilancia ferma l'ago a 450 kg, una massa importante che non impedisce alla moto di raggiungere una velocità massima dichiarata di 260 km/h.
Arrivo e prezzi
Purtroppo al momento la Souo S2000 non è destinata al mercato italiano e anche in Cina è prodotta su ordinazione, il che rende difficile fare previsioni su prezzi e posizionamento.
Tuttavia, resta la curiosità di capire se questo colosso possa davvero impensierire il riferimento del segmento, la Goldwing. Tu cosa ne pensi: la tecnologia cinese è pronta per sfidare il mito giapponese? Guarda il video qui sotto e facci sapere la tua nei commenti.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Gold Wing DCT
|126 / 92
|29.290 €
|Gold Wing Tour DCT
|126 / 92
|38.190 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda Gold Wing visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Honda Gold Wing