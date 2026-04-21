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Souo S2000: a tu per tu con la nuova regina delle cruiser. Guarda il video

Avatar di Emanuele Colombo, il 21/04/26

32 minuti fa - Souo S2000: 8 cilindri e 2.000 cc per la cruiser che sfida il mito. Video

La Souo S2000 riscrive le regole delle cruiser: motore boxer a 8 cilindri, lusso estremo e tanta tecnologia. Scoprila in video

Dimentica per un attimo le certezze che avevi sulla Honda Gold Wing. Se pensavi che il trono delle grandi viaggiatrici fosse assegnato a vita, dalla Cina arriva una pretendente che punta a sparigliare le carte. Si chiama Souo S2000, è prodotta dal gruppo GWM e mette sul piatto una scheda tecnica che sembra uscita da un esercizio di stile, ma che invece è realtà produttiva.

GWM Souo S2000, vista frontale

Un cuore a otto cilindri

L'elemento che cattura tutta l'attenzione è senza dubbio il motore: parliamo dell'unico boxer a 8 cilindri da 2.000 cc attualmente montato su una moto di serie. Un frazionamento imponente che definisce non solo l'estetica, ma l'intero carattere del mezzo.

Salendo a bordo, il ''ponte di comando'' ti accoglie con un manubrio in alluminio di ottima fattura e finiture cromate su manopole e blocchetti che richiamano, senza troppi misteri, il feeling delle cruiser americane. Sul serbatoio, una tastiera dedicata e un comando rotante per l’accensione gestiscono l’elettronica di bordo.

GWM Souo S2000, laterale

Tecnologia e comfort di bordo

La guida promette di essere fluida e votata al relax: il cambio è automatico e, infatti, la leva della frizione è assente. Se però preferisci mantenere il controllo, puoi sempre intervenire manualmente tramite le levette per il comando sequenziale posizionate sul blocchetto sinistro. Trattandosi di una ammiraglia, la dotazione è ovviamente completissima:

  • Cruise control per i lunghi trasferimenti autostradali

  • Impianto audio con diffusori integrati ai lati della strumentazione

  • Plexi telescopico regolabile elettricamente in altezza

  • Sella generosa, pensata per macinare chilometri in coppia senza affaticarsi

GWM Souo S2000, la sella

Ciclistica e prestazioni

Nonostante le dimensioni, la Souo S2000 non rinuncia a soluzioni tecniche raffinate. All'anteriore spicca una sospensione a parallelogramma che evoca da vicino lo schema utilizzato da BMW, mentre il reparto frenante parla italiano grazie a pinze Brembo ad attacco radiale.

I numeri, però, impongono rispetto: la bilancia ferma l'ago a 450 kg, una massa importante che non impedisce alla moto di raggiungere una velocità massima dichiarata di 260 km/h.

Arrivo e prezzi

Purtroppo al momento la Souo S2000 non è destinata al mercato italiano e anche in Cina è prodotta su ordinazione, il che rende difficile fare previsioni su prezzi e posizionamento.

Tuttavia, resta la curiosità di capire se questo colosso possa davvero impensierire il riferimento del segmento, la Goldwing. Tu cosa ne pensi: la tecnologia cinese è pronta per sfidare il mito giapponese? Guarda il video qui sotto e facci sapere la tua nei commenti.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/04/2026
Tags
cruisernovità moto 2026
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Listino Honda Gold Wing
AllestimentoCV / KwPrezzo
Gold Wing DCT 126 / 9229.290 €
Gold Wing Tour DCT 126 / 9238.190 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda Gold Wing visita la pagina della scheda di listino.

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