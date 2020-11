RADAR PER TUTTI Tra le tecnologie più interessanti per le due ruote c’è senza dubbio il radar cruise control. Proprio come sulle automobili, il radar anteriore permetterà alle moto di regolare la velocità in base alla distanza dal veicolo che le precede. Tra le pioniere di questa nuova tecnologia ci sono Ducati, BMW e KTM, alle quali di recente si è aggiunta anche Kawasaki. Honda non vuol essere da meno e si è messa al lavoro per cercare di implementare il radar sulla sua tourer GL1800, meglio conosciuta come Honda Goldwing.

I BREVETTI La conferma della notizia arriva direttamente da alcuni brevetti depositati che mostrano chiaramente come il produttore nipponico pensa di integrare il radar sulla sua motocicletta. La tecnologia di per sé non è poi tanto diversa da quella già utilizzata nel mondo auto: il radar rileva l’ostacolo e comunica la sua distanza ad una centralina che interviene sull’accensione e sui corpi farfallati, ed infine sull’impianto frenante, per variare la velocità. Il leader in questa tecnologia, nonché principale fornitore, è Bosch, che ha collaborato con Ducati al radar della sua Multistrada V4, ma anche a quello della nuova BMW R 1250 RT e quello che vedremo sulla futura KTM 1290 Adventure. Bosch fornisce il sistema radar anche alla divisione automobilistica di Honda, dunque non ci sembra improbabile che possa fornirli anche per le due ruote. La vera sfida è per ingegneri e designer, che devono trovare il modo più congeniale per far coesistere design e funzionalità, sulla nuova Goldwing il sistema sarà posizionato al centro della carenatura anteriore, poco sopra i fari, per avere il giusto campo visivo senza l’intromissione delle sovrastrutture.

NEL 2022 Dalle immagini del brevetto si può notare una chicca: lo spazio tra il sensore radar e la carrozzeria sarà riempito con un materiale spugnoso al fine di evitare che le vibrazioni della carena vengano trasmesse al sensore radar stesso. Per vedere debuttare queste tecnologia sulla Goldwing, probabilmente, bisognerà attendere ancora un po’. Le indiscrezioni parlano della stagione motociclistica 2022, chissà magari portandolo anche sulla sua Adventure Honda Africa Twin, che in quanto a tecnologia non ha nulla da invidiare ad una automobile.