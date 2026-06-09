Drifting con il quad elaborato: guarda che video!

La Yamaha YFZ350 Banshee è uno di quei mezzi che non hanno bisogno di presentazioni, almeno tra chi ha passato qualche ora a girare su sterrato. Prodotta dal 1987 al 2012, questa ATV a due tempi ha avuto il merito di ridefinire il concetto stesso di quad sportivo.

Prima del suo arrivo, i quadricicli fuoristrada erano roba da lavoro, non da divertimento. La Banshee ha cambiato le regole, portando nel mondo off-road la stessa filosofia del motore RZ350 di Yamaha — bicilindrico da 347 cc, raffreddato a liquido, cambio a sei marce — in un telaio pensato per andare forte sulla terra.

Il risultato era già di per sé notevole in configurazione di serie: 175 kg di peso a secco, avviamento a kick, un sound da due tempi che non si dimentica facilmente. Ma ovviamente per qualcuno non bastava.

Il quad elaborato di BadBoyShee: drifting su asfalto

Su Instagram, l'utente BadBoyShee ha condiviso il video che trovi qui sotto, e vale la pena guardarlo con l'audio al massimo. Nessuna presentazione, nessun commento: solo lui — o lei, non è dato sapersi — in sella alla sua Banshee elaborata che fa drifting in un parcheggio con una disinvoltura disarmante.

Non c'è voce narrante, non c'è musica di sottofondo. Solo il braap del bicilindrico a due tempi che rimbalza tra i muri. Alza il volume e guarda.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2026