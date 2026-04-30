Fai drifting nel simil-Lingotto con Parking Garage Rally Circuit

Il racing game indie Parking Garage Rally Circuit (PGRC per gli amici, 8,99 euro su Steam) non è certo una novità: è infatti uscito nel 2024, portando nei nostri monitor quel sapore un po' vintage degli arcade di una volta.

La novità è che ora, dalle atmosfere americane, ci spostiamo nel Vecchio Continente. E sì, c'è un motivo preciso per cui dovresti drizzare le antenne.

Tra le otto nuove piste introdotte, il nuovo DLC European Tour (3,60 euro) aggiunge anche Turin Car Factory, una pista ispirata all'interno del Lingotto: il mitico stabilimento Fiat con la pista di prova sopraelevata sul tetto.

Oltre al tracciato che imita palesemente il Lingotto di Torino, non mancano altre tappe suggestive come il castello di York o la sala concerti di Amburgo.

L’estetica è dichiaratamente ''stile Sega Saturn'': grafica low-poly, framerate che strizza l'occhio al passato e quella pulizia visiva che oggi definiremmo deliziosamente rétro.

La cura profusa in questo gioco si vede anche dai piccoli dettagli: se selezioni il tour europeo, il titolo nel menu cambia persino in un più britannico ''Multi-Storey Carpark Rally Circuit''. Guarda qui sotto il trailer ufficiale.

Come si guida? Come Mario Kart (ma più difficile)

Se non lo conosci, il concetto è semplice: devi staccare il miglior tempo possibile sfrecciando tra i piloni e le rampe di parcheggi multipiano decisamente fuori di testa.

Il sistema di guida è immediato, ma occhio a non sottovalutarlo. Il tasto del freno serve quasi solo a innescare la derapata: più tieni il traverso, più carichi il boost. Il punto è che in PGRC non esiste un limite massimo di velocità.

Se riesci a concatenare i boost uno dopo l'altro, la tua piccola utilitaria può raggiungere velocità folli, raddoppiando o triplicando le sue prestazioni standard.

Questo significa che il ''tetto'' di abilità è altissimo. I giocatori più forti passano l'intera gara intraversati, anche in rettilineo (un po' come si faceva con lo snaking su Mario Kart DS), per non perdere mai la spinta.

Se sei un purista della traiettoria e odi derapare sul dritto, potresti trovarlo frustrante. Ma è un arcade, dopotutto: qui vince chi osa di più.

Parking Garage Rally Circuit - European Tour

Costa poco e diverte tanto

Mentre i grandi publisher ti chiedono cifre folli per ogni singola skin, qui parliamo di un'operazione quasi etica. Trovare un DLC che costa meno di uno spritz ormai è un evento più unico che raro.

Al momento puoi giocarci su PC e Mac (via Steam), ma se sei un tipo da divano e gamepad, sappi che le versioni console sono previste entro la fine di quest'anno.

Un consiglio? Se decidi di provarlo, alza il volume: la colonna sonora ska-punk degli The Holophonics è l'accompagnamento perfetto per queste follie a ruote fumanti.

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