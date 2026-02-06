Rave Racer, il racing game perduto degli anni 90, è in arrivo su Nintendo Switch, PS5 e Xbox

Certe leggende dei videogiochi non nascono per scelta, ma per destino. Rave Racer è una di quelle: un titolo Namco del 1995 rimasto per trent’anni confinato nelle sale giochi, mentre su PlayStation impazzava la saga di Ridge Racer.

Oggi, in piena febbre del retrogaming e dei racing game vintage, quel capitolo fantasma si prepara a tornare a casa grazie a Hamster e alla sua benemerita collana Arcade Archives, pronta a riportarlo sotto i riflettori su console moderne.

Arcade Archives Rave Racer will be available on February 26th!

It is a racing game released by NAMCO LIMITED in 1995.

Arcade Archives Rave Racer will be available on February 26th!

It is a racing game released by NAMCO LIMITED in 1995.

Play it on 5 consoles, including Nintendo Switch 2, PlayStation 5 and Xbox Series X|S

Il Ridge Racer che non arrivò mai su PlayStation

Il paradosso è tutto qui: mentre su PS1 Namco faceva incetta di successi con Ridge Racer, Ridge Racer Revolution e l’ingiustamente sottovalutato Rage Racer, nelle sale giochi proponeva un’esperienza parallela, diversa e più evoluta.

Rave Racer non era un semplice spin-off, ma una vera e propria evoluzione tecnica, che portava in dote una grafica più pulita, una fluidità superiore, una fisica di guida più rifinita (per quella che poteva essere la fisica in un arcade, beninteso), e tracciati esclusivi mai arrivati su console.

Una conversione domestica era stata persino annunciata, ma non per PlayStation: si parlava di PC dotati di schede grafiche PowerVR, all’epoca una scelta futuristica. Un progetto affascinante, rimasto però lettera morta.

Arcade puro, stile fuori dagli schemi

E così Rave Racer è rimasto lì, nelle sale giochi, a far girare la testa con il suo stile fuori dagli schemi. Dove Rage Racer abbracciava atmosfere industriali e R4 flirtava con l’avanguardia, Rave Racer tornava alle origini della serie, ma lo faceva a modo suo.

Il risultato? Una colonna sonora dance tanto gloriosa quanto spiazzante, capace di dividere e sorprendere. Del resto, “Rave” non era solo un nome: era un manifesto estetico e sonoro che ancora oggi lascia il segno.

Un’eredità mai dimenticata

Nonostante l’assenza di una vera conversione domestica, Namco non ha mai rinnegato Rave Racer. Dopo la fine dell’era arcade, alcuni dei suoi circuiti esclusivi sono riemersi nei capitoli Ridge Racer per PSP, accompagnati da nuove varianti ambientate negli stessi scenari.

Anche la soundtrack, autentico shock culturale per chi la sentiva per la prima volta, ha continuato a vivere in tracce selezionate dei capitoli successivi, permettendo anche ai nuovi giocatori di assaporarne la stranezza.

Finalmente il grande ritorno

Ora il cerchio si chiude. Dal 26 febbraio, Rave Racer approderà finalmente su console moderne: Nintendo Switch, PlayStation 5 e piattaforme Xbox sono tutte nel mirino, anche se Hamster non ha ancora ufficializzato ogni dettaglio.

Poco importa. Per chi ama il racing arcade anni 90, questa non è una semplice riedizione: è una restituzione storica, un viaggio nella parte più rumorosa, colorata e imprevedibile dell’universo Ridge Racer. E sì, era ora.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/02/2026