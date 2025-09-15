Vriden: quando il drifting diventa un cortometraggio d'autore. Guarda il video

Storto, difficile, bizzarro: sono questi i primi tre significati della parola Vriden in Svedese, che però è anche il titolo del video qui sotto, il cui sottotitolo è Snow Drifting in Sweden. E non è il solito video in stile Fast and Furious, ma un cortometraggio d'autore, firmato da tale Oskar Joakimson, nominato allo scorso International Auto Film Festa.

L'obiettivo di Joakimson trasforma il drifting in una metafora della vita. ''Il cortometraggio racconta molto più di un'auto solitaria che attraversa le buie foreste ghiacciate della Svezia'', si legge nella descrizione ufficiale. ''È un viaggio attraverso gli alti e bassi emotivi di una tradizione giovanile di lunga data. Vriden è anche il riflesso del viaggio di chiunque, dall'inizio alla fine''.

Vriden - Snow Drifting In Sweden, la Volvo 940 in un passaggio difficile

Il risultato è molto suggestivo. Lo è per le riprese in notturna, per i toni cupi che a tratti ricordano i film horror e per la musica: il brano ''Vreden'' di Sara Parkman, che tradotto significa ''rabbia''. Il risultato è qualcosa di spettacolare ma insolito, che trasmette un senso di tormento in un'atmosfera senza tempo. Anche per merito della protagonista: una vecchia Volvo 940 giù di carrozzeria, che non va dritta nemmeno in rettilineo. Proprio come la vita.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2025