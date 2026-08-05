MotoGP, Aprilia Trackhouse sceglie la continuità: Raul Fernandez rinnova fino al 2028

Raul Fernandez e Aprilia Trackhouse ancora insieme: rinnovo fino al 2028, così il talento spagnolo ha convinto gli americani

Il mercato piloti della MotoGP mette a segno un altro tassello fondamentale in ottica futura, puntando sulla massima stabilità in vista dell'inizio della nuova era regolamentare. Il team Aprilia Trackhouse MotoGP ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto di Raul Fernandez: lo spagnolo vestirà i colori della sqaudra americana anche per le stagioni del campionato del mondo 2027 e 2028.

Un segnale di forte continuità che permette sia al pilota sia alla squadra di pianificare con ampio margine di manovra il lavoro di sviluppo, proiettandosi direttamente verso la rivoluzione regolamentare prevista per il 2027. Un riconoscimento anche all'ottimo lavoro del 25enne di Madrid, che in questa stagione è stato a lungo in bilico e tutt'altro che certo del rinnovo, ma che soprattutto negli ultimi weekend ha dimostrato di saper rendere al meglio anche sotto pressione, raccogliendo anche la prima vittoria in carriera in una Sprint Race.

Una crescita costante: dalle prime Sprint alla vittoria di Phillip Island

Presente nel progetto Trackhouse fin dal suo esordio in MotoGP all'inizio del 2024, Fernandez è stato la colonna portante dell'ambizioso programma guidato da Justin Marks. Nelle tre stagioni trascorse finora insieme, lo spagnolo ha scandito le tappe storiche della squadra, centrando nel 2025 i primi podi nella Sprint Race a Mandalika e Phillip Island, seguiti dallo storico primo trionfo in un Gran Premio domenicale conquistato proprio in Australia, per poi chiudere l'anno con la seconda piazza nel round finale di Valencia. È però nel 2026 che, pur in assenza ancora di successi nelle gare lunghe, c'è la consacrazione al vertice condita finora da tre podi nei GP e tre nelle Sprint, impreziositi dalle vittorie nei sabati del Mugello (GP d'Italia) e di Assen (GP d'Olanda).

Stabilità per la svolta del 2027

La firma su un accordo biennale garantisce a Fernandez e a Trackhouse la certezza di affrontare insieme il cambio d'epoca della MotoGP. Con l'introduzione delle nuove normative tecniche sulle monoposto e sui motori dal 2027, la profonda intesa accumulata in questi tre anni di lavoro condiviso rappresenterà un punto a favore cruciale per accelerare la messa a punto delle nuove moto e puntare con decisione alle posizioni di vertice.

La soddisfazione del team

Questo il commento di Justin Marks, il proprietario della galassia Trackhouse: ''Siamo entusiasti di annunciare che Raul Fernandez rimarrà con la squadra per le prossime due stagioni. Fin dall’inizio di questa avventura, Raul si è dedicato con grande impegno alla nostra missione e ai nostri obiettivi. È cresciuto come pilota sia in sella alla moto che in termini di preparazione, approccio e maturità. Crediamo che questa squadra e queste moto siano destinate a rappresentare una minaccia costante per il titolo nei prossimi anni e che Raul possa aiutarci a raggiungere grandi traguardi in questo sport''.

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