Autore:

La Redazione

SFIDA INFUOCATA Dopo la tappa australiana, il trittico asiatico della MotoGP si chiude con il Gran Premio della Malesia, dove tanti potranno dire la loro per la vittoria. Marc Marquez punta alla dodicesima affermazione dell'anno ma la Ducati su una pista tradizionalmente amica, sarà della partita in massa con Dovizioso, Miller, Petrucci e anche il rinato Pecco Bagnaia vogliosi di far bene. Occhio anche alla pattuglia Yamaha, che lo scorso anno fece molto bene a Sepang con Rossi, prima che si stendesse. Il Dottore, così come Vinales, Quartararo e Morbidelli sono tutti in cerca di riscatto dopo la sfortunata trasferta di Phillip Island. E poi ci sono Crutchlow, secondo la scorsa domenica, i suzukisti Mir e Rins, e ci si augura anche le Aprilia, tornate protagoniste con Iannone. Ci sarà anche Lorenzo? Noi lo aspettiamo sempre e comunque.

ORARI MATTINIERI Gli orari della gara malese saranno un po' più comodi di quelli australiani con il GP della classe MotoGP in programma per le 8 del mattino. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio della Malaysia a Sepang.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 1 novembre

02.00: Moto3 Prove Libere 1

02.55: Moto2 Prove Libere 1

03.50: MotoGP Prove Libere 1

06.15: Moto3 Prove Libere 2

07.10: Moto2 Prove Libere 2

08.05: MotoGP Prove Libere 2

Sabato 2 novembre

02.00: Moto3 Prove Libere 3

02.55: Moto2 Prove Libere 3

03.50: MotoGP Prove Libere 3

05.35: Moto3 Qualifiche

06.30: Moto2 Qualifiche

07.25: MotoGP Prove Libere 4

08.05: MotoGP Qualifiche - annullate

Domenica 3 novembre

01.40: Moto3 Warm Up

02.10: Moto2 Warm Up

02.40: MotoGP Warm Up

05.00: Moto3 Gara

06.20: Moto2 Gara

08.00: MotoGP Gara

Differite TV8

Sabato 2 novembre

14.00: Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche - sintesi

Domenica 3 novembre

11.00: Moto3 Gara

12.15: MotoGP Gara

14.00: Moto2 Gara